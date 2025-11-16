Quique (47), propietario de 20 mini pisos: "Alquilo cada uno por unos 450 euros al mes y tengo una rentabilidad del 12%"

Debido a la grave crisis inmobiliaria que vive España actualmente, acceder a una vivienda tanto en compra como en alquiler se ha convertido en algo al alcance de muy pocos.

Por ello, surgen alternativas que puedan facilitar acceder a una vivienda. Una de ellas son los mini pisos, viviendas de pequeño tamaño para una única persona y a un precio más asequible.

Quique Escrivá es un inversor inmobiliario y propietario de 20 mini pisos que explicó el funcionamiento de este modelo de negocio y cómo ya está construyendo más viviendas de este estilo.

Pisos pequeños y más baratos

El problema de la vivienda en España se ha intensificado en la última década debido al aumento constante de los precios tanto de compra como de alquiler, especialmente en las grandes ciudades y zonas turísticas.

La combinación de salarios estancados, escasez de vivienda asequible y un parque inmobiliario envejecido dificulta el acceso a una vivienda digna para jóvenes, familias con ingresos medios y colectivos vulnerables.

A ello se suma la presión del alquiler turístico y la falta de políticas de vivienda pública suficientes para equilibrar el mercado.

En este contexto, han resurgido propuestas orientadas a viviendas más pequeñas y eficientes, entre ellas los llamados mini pisos.

Estos espacios, de superficie reducida pero diseñados para maximizar la funcionalidad, se plantean como una alternativa para personas que priorizan el precio sobre el tamaño.

Un gran promotor de este modelo de vivienda es Quique Escrivá, un inversor inmobiliario que posee 20 mini pisos a la vez que está construyendo 9 más.

"En la actualidad, muchas personas están comprando pisos grandes para dividirlos en lo que ya se conocen como minipisos y así maximizar beneficios", aseguraba.

De hecho, se encargaba de mostrar en el canal de YouTube de Diego Revuelta, la construcción de sus nuevos mini pisos en un territorio que antes era un chalet.

"Aquí se van a sacar nueve minipisos. Todo cuesta alrededor de 500.000 euros y ahí vamos a sacar una rentabilidad, vamos a alquilar en torno a 5.000 o 6.000 euros al mes, también 12-14% de rentabilidad", aseguraba.

"¿Cuánto tiempo tarda una persona en recuperar la inversión? Aproximadamente 7-8 años. Y a partir de 7-8 años, ya todo son beneficios", afirmaba.

Estos mini pisos que ofrecen Escrivá se encuentran en diferentes municipios y zonas no céntricas de Valencia. Su tamaño es de entre 25 y 40 metros cuadrados y unos precios que rondan entre los 400 y los 500 euros.

"Este medirá sobre 25 o 26 metros cuadrados", indicaba Quique mientras enseñaba un mini piso. "Lo podremos alquilar sobre 400-450 euros. Bueno, que sería el precio, por ejemplo, de una habitación en el centro de una de Valencia. No creo que haya habitaciones en Madrid por 400 euros".

Sin embargo, la opción de los mini pisos también genera debate social y urbanístico.

Entre los riesgos señalados están la posible pérdida de calidad de vida por espacios demasiado reducidos, la tentación de algunos promotores de ofrecer viviendas mínimas sin estándares adecuados y el peligro de que esta fórmula se convierta en un sustituto, y no en un complemento.

Así, ante las críticas por especulación, Quique fue claro: "El que no pueda pagar, que se vaya a servicios sociales, que para eso lo pagamos con nuestros impuestos, o que se vayan a las ONGs. Ten en cuenta que los pequeños propietarios no somos ONG ni servicios sociales. Esto es un negocio".