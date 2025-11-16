Pedro Muñoz de Vargas, experto financiero, advierte a los jóvenes: “Con 25 años hay que esforzarse y no vivir la vida”

Montaje de Pedro Muñoz de Vargas con un grupo de jóvenes de viaje en una imagen creada con IA.

Juventud, divino tesoro. Recurrir a esta frase, por parte sobre todo de personas más mayores, es bastante común para definir un momento de la vida en el que, por ejemplo, se comienza a cobrar la primera nómina y se empiezan a cumplir deseos.

Sin embargo, y durante los últimos años, el acceso a esa primera nómina se viene retrasando en España. Así, en la actualidad, se sitúa en torno a los 24 o 25 años. Cierto que algunos lo hacen antes, sobre los 20 años.

Pero aquellas personas que alargan sus estudios suelen retrasar la incorporación al mercado laboral. Sin olvidar que, otra parte importante de los jóvenes, tiene dificultad para acceder a dicho mercado.

"Colchón de seguridad"

Al igual que la frase tópica antes indicada, hay otras que acompañan a esa etapa de la vida. Como, por ejemplo, que siendo joven, lo que hay que hacer es vivir la vida. O que hay que empezar a ahorrar por lo que pueda venir.

Sobre este aspecto, Pedro Muñoz de Vargas, exbanquero, y fundador de JP Financial, ha dejado su particular visión en la red social TikTok.

“Con 25 años no hay que vivir la vida”, ha afirmado con rotundidad. “Es más, con 25 años lo que eres es un pringado”.

Tras esta afirmación tan rotunda, el innovador en intermediación financiera, como así se define, continúa resaltando que “nos han vendido el cuento que 25 años hay que vivir la vida y hay que gastárselo todo”.

Craso error, según Pedro Muñoz de Vargas, porque desde su punto de vista lo que hay que hacer en esa etapa de la vida es “esforzarse”.

Por eso, lo que los jóvenes a esa edad deben tener en mente es “preparar un plan de acción, empezar ahorrando poquito a poco, haciéndote un colchón de seguridad, una hucha para que el día de mañana puedas vivir un poquito mejor”.

Una vez el joven tenga hecho ese colchón de seguridad, llega otra fase: “Te vas a poder plantear esa inversión en fondos de inversión, en productos emergentes, en productos alternativos”.

Y concluye remarcando que, en vez de vivir la vida, “entre 20 y 30 años es tiempo de construir tu colchón de emergencia”.