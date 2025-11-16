Julen Bollain (35), economista: “La renta ha aumentado un 9%, pero los alquileres han subido 94% y la vivienda un 35%”

Julen Bollain, economista y profesor en la Universidad de Mondragón, habló en laSexta Xplica sobre una importante paradoja en España. A pesar de que la renta disponible de los hogares ha aumentado en los últimos años, los ciudadanos no perciben esta mejora en su vida diaria.

El economista habló de que el precio de la vivienda y la descontrolada subida del mismo es el principal culpable de ello, ya que, en comparación, estos han incrementado en los últimos años un porcentaje muchísimo mayor.

De esta manera, el experto recalcó que la verdadera prosperidad económica de España no debería medirse a través del Producto Interno Bruto (PIB), sino por la capacidad de que "una persona que trabaja ocho horas pueda vivir dignamente".

La tarea de llegar a fin de mes

La intervención del economista comenzó con una fuerte crítica sobre el discurso meritocrático basado en el argumento de que "el rico es rico porque se ha esforzado mucho".

"El problema es que eso deja entrever que si tú eres pobre es porque no te has esforzado lo suficiente ¿no? Y ahí hay un sistema que hace que mucha gente esté en situación de pobreza y creo que hay algo que hay que decir sin rodeo: llegar a fin de mes es complicado", apuntó.

Continuó explicando que lo arduo de esta tarea radica en que "vemos que los salarios incrementan, si hacemos la comparación con los años de Rajoy, cuando el poder adquisitivo de la clase trabajadora se redujo un 3,7%, ahora vemos que incrementa y los salarios también".

"De hecho, si miramos las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), vemos que desde el año 2008 al 2023, la renta disponible por hogares ha aumentado un 9%", expuso Bollain.

Sin embargo, acotó que a pesar de dicho incremento, hay un problema: "El problema está en que los alquileres en los últimos años han incrementado un 94% y que el precio de la vivienda ha incrementado un 35%".

Frente a estos números, la conclusión es clara: "Sí, nuestros ingresos incrementan, pero gran parte del incremento de nuestro salario se va al rentismo, se va a quien está alquilando la casa".

Julen Bollain, economista y profesor en la Universidad de Mondragón. laSexta

A esto, además, hay que agregar que el coste de vida medio en España también ha aumentado en los últimos años.

Según la plataforma Idealista, España es uno de los países europeos donde más ha crecido el coste de vida desde el año 2.000, con un incremento del 78%.

"Utilizamos la vivienda como un bien especulativo, en vez de como un bien que corresponde a un derecho, un bien de uso, entonces estamos trasladando ese incremento salarial al rentismo", argumentó Bollain.

De esta forma, no dudó en recalcar que "España está mejor que hace 10 años, sí, está mejor, pero la gente no ve ese avance".

Basándose en esto, concluyó que "el termómetro social en ese sentido no es el Producto Interior Bruto (PIB), el termómetro social debería ser que una persona que trabaja 8 horas al día pueda vivir dignamente".