Jaime (25 años), español trabajando en Australia: "Ser obrero está muy bien pagado, son más de 17 euros la hora"

Con tan solo 25 años, Jaime Romero se dio cuenta de que "no acababa de ser yo mismo" en su país y decidió tomar una decisión que pocos se atreven a hacer: coger sus maletas y volar a más de 14.000 kilómetros.

Tal y como contaba a EL ESPAÑOL en una entrevista, nació en Madrid y disfrutó sus veranos en Formentera. Apasionado de un estilo de vida saludable, no fue extraño que se convirtiera en entrenador personal.

Sin embargo, desde hace un tiempo decidió llegar a Australia buscando nuevas oportunidades que no encontraba en su país de origen.

Con los precios de la vivienda disparados y los salarios estancados, cada vez son más los jóvenes españoles que siguen su camino.

Sus días los comparte a través de su cuenta personal de TikTok, donde los usuarios pueden ver la realidad de lo que significa vivir a miles de kilómetros de su casa en un país totalmente nuevo.

Trabajar en Australia

De acuerdo al INE, en España, el sueldo medio de los menores de 30 años ronda los 1.180 euros mensuales, mientras que alquilar un piso de 30 metros cuadrados puede suponer más del 60% de su salario.

Jaime escogió Australia porque ahí vive su hermana. Desde que pisó el país, no ha parado de trabajar. "Algo que caracteriza la vida en Australia es ir cambiando de trabajo cada poco tiempo", confiesa el joven en uno de sus vídeos de TikTok.

Ya sea como camarero, entrenador personal u obrero, Jaime no se detiene. "Hoy empiezo un trabajo que en verdad me apetecía probar. Sí, nos hemos metido en la obra", señala a sus seguidores.

Su día empezó "picando suelo y montando muebles". Después, le siguió un descanso. La meta era sencilla: ayudar en la construcción de un hostal.

Aunque confiesa no tener ninguna experiencia, señala que son trabajos "muy bien pagados". ¿El sueldo? 30 dólares australianos la hora, una cifra que correspondería a 17 euros la hora.

El salario medio en Australia, según datos del Bureau of Stadistics, en 2024, se situó en unos 61.000 euros anuales, casi el doble que en España.

Además, el salario mínimo se paga a unos 24.95 dólares australianos por hora. Con trabajar ocho horas diarias durante cinco días a la semana, Jaime llega a ganar unos 680 euros, más que la media española.

Aunque la vida en Australia es costosa, también ofrece altas cualidades: un sistema de salud y educación de calidad y bajos niveles de desempleo.

No es de extrañar, entonces, que muchos sean los jóvenes que opten por países como Australia para poder encontrar nuevas oportunidades laborales.