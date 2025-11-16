Un desempleado con más de 52 años, sobre las ayudas en España: "No me compensa trabajar, pierdo 400 euros"

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ofrece una ayuda para desempleados de larga duración con una edad mínima de 52 años. Una vez que has agotado el subsidio por desempleo, cumples con el requisito de edad, has cotizado al menos seis años en España y careces de rentas propias, optas a una cuantía extraordinaria.

La cuantía es equivalente al 80% del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), que este 2025 está fijada en 600 euros. Por lo tanto, si cumples las condiciones, puedes acceder a una ayuda de 480 mensuales.

En este sentido, un hombre desempleado de larga duración ha sido entrevistado en El Programa de Ana Rosa y ha confesado que "no me compensa trabajar porque pierdo prácticamente 400 euros", en alusión al IRPF y al resto de impuestos que se descuentan de la nómina bruta.

¿Las ayudas desincentivan la búsqueda de trabajo?

Por ello, este ciudadano, que no ha desvelado su edad, pero que tiene por lo menos 52 años, asegura que con la ayuda del SEPE gana 500 euros, por lo que, si hace cálculos, no le interesa trabajar, ya que la diferencia entre el hipotético salario que recibiría por un trabajo precario y la prestación del Gobierno es muy pequeña.

Este testimonio reabre un debate sobre la efectividad de las ayudas que se destinan a los más necesitados. ¿Son imprescindibles para que puedan sobrevivir o desincentivan la búsqueda de empleo?

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) ha emitido recientemente un veredicto muy contundente sobre los efectos del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una ayuda impulsada por el Ejecutivo en los últimos años que persigue sostener a aquellas personas en condiciones de extrema precariedad.

El organismo advierte de que "los beneficiarios pierden el vínculo con el mercado laboral y reducen su capacidad de incorporarse a él y que la probabilidad de dejar de percibir el IMV es menor cuanto más tiempo se lleve cobrando". En concreto, el informe arroja que recibir esta prestación disminuye la probabilidad de trabajar un 12%.

Tasa de paro del 10,4%

Durante la serie de entrevistas que ha realizado el programa de Telecinco, también han entrevistado a una trabajadora que se posiciona en el otro lado de la balanza y señala que hay mucha gente "que está viviendo del cuento" a través de las denominadas 'paguitas'.

España tiene una de las tasas de paro de larga duración más elevadas de Europa con un 3,8%, muy por encima del 1,9% de la media de la Unión Europea (UE). Además, lideramos la tasa de paro general de la UE con un 10,4%. Con estos datos y la falta de profesionales en los oficios, muchos se preguntan si los subsidios influyen en que España siga liderando la clasificación del desempleo.