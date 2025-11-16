Un albañil español alucina sobre los salarios que se pagan en la construcción en Suiza: “Algunos se flipan”

Si echamos un vistazo al top 5 de los países más ricos del mundo, entre ellos encontramos a Suiza. De hecho, en 2024, su PIB per cápita fue de 96.020 euros. Una poderosa razón para dar el salto allí y buscar trabajo.

A ello hay que añadir que el salario medio de sus habitantes es el más alto del mundo (104.378 euros). Teniendo en cuenta que el de España es de 31.698 euros, otra poderosa razón más para cambiar de aires al país helvético.

Uno de ellos fue Rafael Cubero, un albañil originario de Córdoba, que ya lleva doce años allí. Ahora comparte su experiencia en la red social TikTok. Y se sorprende cuando hablan de los salarios en el sector de la construcción: “Algunos se flipan”.

"Con contrato fijo"

El hecho de que Rafael Cubero diga que “algunos se flipan con los salarios de la construcción en Suiza” tiene que ver con una oferta de un amigo suyo y la posterior reacción que ocasionó”

En concreto, su amigo publicó una oferta en Facebook donde buscaba oficial de primera y de segunda. Ofrecía un salario mínimo mensual de entre 5.300 francos suizos (unos 5.660 euros) y 5.800 francos (unos 6.190 euros). ¿Netos? Entre 3.800 y 4.060 euros.

“Era para la zona de Friburgo, con contrato fijo, y no a través de empresa de trabajo temporal”, especifica Cubero. “Pero hubo uno que dijo que era un estafador, un sinvergüenza”, añade en la red social.

Porque, según esta otra persona que ponía como ejemplo a su propio hermano, los sueldos estaban (para esos puestos) entre 8.000 y 8.540 francos suizos brutos. Es decir, entre 7.600 y 8.120 euros. “Que le pagaban casa y todo”, comenta no con cierta retranca.

“Me gustaría a mí ver esa nómina, que sea en igualdad de condiciones. Porque lo que mi colega estaba ofreciendo era un contrato fijo, a través de empresa, que te dan el permiso de residencia B, dando de 42 a 45 horas semanales durante el día”, prosiguió.

La diferencia, según el albañil, estaba en la zona, ya que no se cobra lo mismo en Friburgo que en Zurich. En esta última ciudad, el coste de vida, o el alojamiento, por ejemplo, son más caros.

“¿Se puede ganar ese dinero aquí en Suiza, en la construcción, 7.500-8.000 francos?”, se pregunta Rafael Cubero. “Por supuesto que los puedes ganar. Pero ahora, trabajar 42-45 horas semanales, difícil”. Para conseguirlo, la persona tendría que hacer turnos de noche o trabajar fines de semana.

Según el portal trabajarensuiza.es, el salario bruto promedio para un obrero de la construcción en 2025 es de unos 8.751 francos suizos por mes para una jornada completa de 5 semanas (unos 9.340 euros).

Para el puesto de peón, entre 5.700 francos (6.090 euros) y 6.100 francos (6.510 euros). Eso sí, los salarios pueden variar por región (cantón), experiencia y cualificación profesional.