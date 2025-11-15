Santiago (22), albañil en España: "Muchos creen que ganamos poco, pero con tres reformas al mes saco más de 5.000 €"

No son muchos los jóvenes que deciden adentrarse en el mundo de la albañilería, lo que ha provocado que estos sectores estén experimentando una clara falta de relevo generacional. Sin embargo, hay algunos de ellos que han sabido aprovechar la oportunidad.

Este es el caso de Sergio Carpintero, un joven que ha decidido continuar con la profesión familiar. Hijo de albañil, aprendió de su padre el valor del esfuerzo y la pasión de la obra. En una época en la que cada vez menos jóvenes se interesan por la construcción, él siempre lo tuvo claro.

Desde que era pequeño iba con su padre a ayudarle en las obras, que fue algo que le encantaba. Posteriormente decidió estudiar un grado medio de telecomunicaciones, pero cuando lo terminó, tuvo aún más claro que lo suyo era la albañilería.

Aunque hace 5 años que trabaja como profesional en el sector, asegura que lleva "toda la vida en la obra", y muchas de sus vivencias las comparte a través de las redes sociales, donde se ha hecho popular como El albañil del TikTok (@reformasanti).

En las redes comparte contenido acerca de su trabajo, además de dar consejos para que sus seguidores puedan realizar pequeños arreglos en sus casas. Es consciente de que pocos jóvenes eligen hoy en día trabajar como albañiles, pero en su caso está más que satisfecho.

¿Se puede vivir bien como albañil?

El joven comenzó su andadura en las redes sociales, donde se ha hecho muy popular, tras comenzar grabando un plato de ducha de piedra con su padre, aunque no tenía ninguna intención. Al ver la popularidad de este vídeo, poco a poco fue subiendo contenido y desde entonces no ha parado.

Aunque ve que existe un gran interés por este tipo de contenidos, es consciente de que muchos jóvenes prefieren huir del mundo de la albañilería, algo que considera que sucede porque todo el mundo quiere estudiar para tener un trabajo cómodo en el que no se ensucien las manos.

También cree que existe la falsa creencia de que un albañil gana poco, "pero con tres reformas mensuales puedo sacar más de 5.000 euros". Además, considera que es un trabajo con mucho futuro, mucho más de lo que se pueda pensar.

El motivo es que cada vez hay menos profesionales, lo que implica que en el día de mañana va a hacer falta mucha mano de obra y no se va a tener, lo que hará que los albañiles sean cada vez más demandados y, por lo tanto, implicará un aumento de los salarios de estos profesionales.

Santiago Carpintero confiesa que lo que más le gusta de su trabajo es tratar con los clientes y ganarse su confianza, siendo muy satisfactorio para él que, cuando se termina una obra desde cero y se entregan las llaves al cliente, es consciente de que lo ha hecho él con sus propias manos.

Lo más duro, asegura que es el calor del verano, sobre todo cuando a las tres de la tarde no hay nadie por la calle por las altas temperaturas, pero el albañil tiene que continuar con su trabajo. También el frío del invierno, porque en muchos casos trabajan al aire libre.

Pese a todo, asegura que se puede vivir bien de esta profesión, ya que se encuentra bien pagado. Santiago recalca que un oficial puede tener una buena nómina, que se suma a la satisfacción que da el saber que lo ha hecho con sus manos.

Asimismo, insiste en que en el futuro la construcción se va a valorar aún más, al haber menos gente que se dedique a esto. Indica que un peón puede ganar entre 1.500 y 1.600 euros al mes, y un oficial, entre 1.800 y 2.000 euros.

Las dificultades de trabajar como albañil

Más allá de tener que lidiar con las temperaturas extremas, con el calor del verano y el frío del invierno, Santiago Carpintero explica que hay que lidiar con las dificultades que tiene el ser trabajador autónomo.

Explica que los profesionales por cuenta propia, en lugar de trabajar para vivir, viven para trabajar y para pagar, pues "nos tienen ahogados". El Albañil del TikTok destaca que no se recibe ningún tipo de ayuda, ni económica ni en cuanto a facilidades.

Esto implica que haya que buscar un buen gestor, y si este se equivoca, las consecuencias las paga el profesional. Por este motivo, demanda que se les dé mayor apoyo a los autónomos, y no solo de la construcción, sino del mundo de la fontanería, carpintería o electricidad.

Por otro lado, Santiago Carpintero ha destacado que hay algunos errores comunes entre las personas que quieren hacerse reformas por su cuenta. Y es que, aunque considera que hay cosas que uno mismo puede hacer, hay otras que no recomienda hacer por cuenta propia.

Por ejemplo, si aparece una grieta en la estructura, es imprescindible llamar a un profesional, porque puede deberse a un problema de cimentación. Lo mismo sucede con las humedades que, aunque mucha gente trata de arreglarlas sola, asegura que casi nunca se hace bien y los problemas vuelven.

El joven albañil de 22 años se ve toda la vida en el mundo de la construcción, al menos por el momento, y aunque el oficio ha ido cambiando con el paso del tiempo, sigue aprendiendo y sigue gustándole.