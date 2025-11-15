Patro, víctima de okupación por la cuidadora de su tío: “Alquila las 2 habitaciones libres y se saca mínimo 700€ al mes”

Ramón y Patrocinio se encuentran en una complicada situación. Tras la muerte de su tío Lucas, su cuidadora, llamada Ana, aprovechó la ocasión para cambiar la cerradura de la vivienda y okuparla.

De esta forma, ambos sobrinos y verdaderos dueños del piso del difunto, llevan seis meses intentando sacar a Ana del inmueble, lo que se ha complicado ya que la cuidadora alegó a las autoridades que era la novia de Lucas.

Así, Ramón y Patrocinio desesperados contaron a Espejo Público esta incómoda situación, habiéndose enterado además de que la okupa se ha dedicado a alquilar las habitaciones del piso por 350 euros mensuales cada una.

"Ella dice que no se va"

Los afectados contaron que en el momento del fallecimiento del tío Lucas, la cuidadora cambió la cerradura del piso y no tiene intención de irse, "desde el día uno no nos deja entrar".

Agregaron que "le ofrecemos pagarle porque le debemos el último mes que echó de trabajo con mi tío y ella dice que le ingresemos el dinero en el banco, pero que no se va".

Patrocinio y Ramón hablando con los periodistas de 'Espejo Público' Antena 3

Comentaron también que en el piso no vive Ana, la cuidadora, sola, sino que "también se ha traído al marido que está ahí metido con ella, me lo contó la chica que le alquiló una habitación".

A pesar de tener marido, Ana alegó en el hospital y a las autoridades que acudieron al piso que ella era la novia de Lucas, por lo que le corresponde vivir en dicho piso. Sin embargo, la realidad es que el tío de Ramón y Patrocinio no tenía hijos ni pareja.

Los sobrinos no se han quedado de brazos cruzados, sino que han puesto una denuncia contra la cuidadora.

"Mi petición ahora mismo está en recurso porque la hacemos por lo penal y como ella alega sin presentar ninguna documentación que es su pareja y que el piso lo ha heredado ella, el juez dice que esto no es penal y que es civil, entonces hemos recurrido", expresó Patrocinio.

Sin embargo, comentó que "igual tendremos que poner otra denuncia por lo civil para ver, pero es que el juzgado va muy lento". Es importante acotar también que en el testamento de Lucas se especifica que los herederos son Ramón y Patrocinio.

La cuidadora, según explicaron los sobrinos, cuando cuidaba de Lucas vivía de lunes a viernes en dicho piso y el fin de semana regresaba a su vivienda, por lo que el argumento de la okupa de que "no tiene a dónde ir", tampoco es válido.

Ramón, sobrino de Lucas, hablando con los periodistas de 'Antena 3' Antena 3

Sobre el negocio de alquiler de habitaciones que ha instalado la okupa en el piso donde reside ilegalmente, Patrocinio comentó que "si tiene 2 habitaciones libres y una que la ocupa ella, mínimo 700 euros se sacará cada mes, pero eso está sin declarar".

A los inquilinos que alquilan estas habitaciones la cuidadora se les presenta como la pareja de Lucas, por lo que no saben que están residiendo en un piso okupado: "Ella dice que era su pareja y que ella es divorciada".

Cabe preguntarse si antes de que la situación llegase a estos niveles, habría algún indicio de las intenciones de la cuidadora. No obstante, Patrocinio comentó que su tío nunca mencionó nada: "Ella era una persona con una buena cara, cariñosa, ella se portaba bien con él".

Con esto, tanto Patrocinio como Ramón, con el testamento de su difunto tío en mano, reclamaron que "¿Cómo está la justicia de esta manera? (...) Por papeles es nuestro y por herencia es nuestro, no es de ella".