Josep, víctima de estafa por su inquilino: "Lo convirtió en un piso turístico ilegal y es a mí a quien denuncian"

Josep y la imagen ilustrativa de un turista (iStock). Montaje.

En España, alquilar una vivienda se ha convertido en una auténtica odisea...; y no es solo cuestión de suerte o paciencia: los datos lo demuestran.

Según el Consejo Europeo, Madrid y Barcelona figuran entre las tres ciudades más difíciles de Europa para acceder a un alquiler, solo superadas por Lisboa.

El Banco de España precisa que los inquilinos destinan ya un 47% de su salario mensual al pago del arrendamiento, una cifra que deja poco margen para vivir.

Alquileres por las nubes y bajos salarios

Mientras el precio de la vivienda ha subido más de un 12,7% interanual en el segundo trimestre de 2025, según el Instituto Nacional de Estadística, los salarios apenas lo han hecho un 4,41% respecto a 2024.

Pero hay un elemento que agrava la escena: el auge del turismo y los pisos vacacionales. El INE calcula que solo en mayo de 2025 había más de 382.000 viviendas turísticas en España, cumpliendo así un máximo histórico.

Menos oferta para residentes, precios desbordados y vecinos cada vez más hartos de vivir en edificios convertidos en hostales.

El fenómeno tiene una cara menos visible: la de los propietarios engañados. Josep Matías, abogado y dueño de un piso, lo sabe muy bien.

Reformó su piso en Barcelona en 2021 y lo alquiló a un ciudadano sueco con buenas referencias. Nunca se imaginó lo que vendría después.

"El piso es grande, de unos 157 metros cuadrados construidos, con una zona de vivienda y de estudio", explica el hombre a Equipo de Investigación.

"Le dije que en ningún caso aquello podría ser un piso turístico y alquilar habitaciones, y así lo pusimos expresamente en el contrato", añade.

Un par de meses después llegó la sorpresa. Su vecina le avisó que estaban entrando a su propiedad personas con maletas: "El inquilino ha convertido mi piso en una pensión ilegal que se anuncia en Booking".

Una de las habitaciones del piso de Josep. 'LaSexta'.

Ciertamente, el inquilino había convertido la vivienda en un piso turístico ilegalmente. Habitaciones alquiladas por noches, turistas entrando y saliendo, y hasta empleados que hacían las limpiezas.

Josep contrató a un detective privado para conseguir pruebas: "Es una prueba pericial, tiene una fuerza probatoria de juicio superior a la de cualquier otro testigo", explica a las cámaras.

Cuando presentó la denuncia al Ayuntamiento de Barcelona, pensó que todo se resolvería, pero la historia dio un giro totalmente inesperado: "Al cabo de tres meses el propio Ayuntamiento de Barcelona me denuncia como responsable. Yo simplemente alucino".

Su caso, difundido en 2024, retrata una realidad que preocupa cada vez más a los propietarios.

Según datos del Ministerio de Vivienda, las sanciones por uso turístico ilegal aumentaron un 37% en el último año, sobre todo en ciudades como Barcelona, Madrid o Málaga.