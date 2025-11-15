Confirmado por Trabajo: "Si tienes empleada del hogar y no has presentado este formulario, las sanciones llegan a 49.000€"

El Real Decreto 893/2024 determinó que a partir de este año, el trabajo doméstico privado está protegido por las normas generales de seguridad y salud al igual que en otros sectores laborales.

Por ello, los empleadores tenían hasta el pasado 14 de noviembre para realizar una evaluación de riesgos con los posibles peligros a través de un funcionario en la web prevencion10.es.

De tal manera, a partir de ahora, se ha vuelto una obligación que deben completar todas las personas, familias o empresas con empleadas del hogar, con sanciones que pueden llegar hasta los 49.000 euros.

Prevención de riesgos en el hogar

En España, las empleadas del hogar representan un sector laboral históricamente feminizado y muchas veces invisible, que incluye tareas de limpieza, cuidado de personas mayores o menores y mantenimiento doméstico.

A pesar de su relevancia social y económica, durante décadas este colectivo ha estado sujeto a condiciones laborales menos reguladas que otros trabajadores, con limitaciones en derechos como la jornada laboral, vacaciones, indemnizaciones o cotización a la seguridad social.

Por ello, el Ministerio de Trabajo puso en marcha una nueva regulación que ha entrado en vigencia este mes de noviembre y que exige que cada empleador del hogar realice una evaluación de riesgos laborales específica usando la web prevencion10.es.

Dicha autoevaluación debe contener las tareas a realizar, condiciones del espacio, presencia de mascotas y químicos que se van a utilizar.

También incluye las obligaciones del empleador como proporcionar equipos de trabajo adecuados para el desempeño de sus funciones, proponer medidas preventivas y fijar plazos de corrección.

El resultado genera un documento que debe ser firmado por ambas partes, guardado y presentado si lo requiere la Inspección de Trabajo.

No cumplir con esta obligación expone al empleador a sanciones graves: si no se realiza o no se informa, el empleador se expone a sanciones entre 45 y 2.450 euros pero que pueden llegar a los 49.000 euros si hay agravantes.

Por ello, son muchos los que no han perdido el tiempo y ya han rellenado el formulario para así evitarse esas posibles sanciones.

"Yo lo hice el fin de semana. De hecho, ya lo tiene mi asistenta con su copia reglamentaria", aseguraba María Isabel en Y Ahora Sonsoles. "Lo he leído con ella. Todas las páginas, son alrededor de 20. Lo que pasa es que tengo varias amigas que me dicen que la página está colapsada".

La página web Prevencion10.es lleva varios días con una caída del servicio que el propio Ministerio de Trabajo ha señalado como causa un "ataque malicioso".

"Hemos intentado acceder y no hay forma de que salga", afirmaba María Isabel. "Lo sorprendente es que están amenazando con poner sanciones, sanciones cuando todo funcione. Es absurdo. Por ejemplo, mi asistenta viene un día a la semana y es abrumador lo que pretenden reclamarnos".

Además, la empleadora también señalaba cómo muchas de las medidas eran un tanto obvias o con gran sentido común.

"Que por donde tiene que salir si hay un ascensor...pues por donde salgo yo. Que si se sube a una escalera...claro que se tiene que subir, la he contratado para no subirme yo porque tengo 80 años", indicaba la mujer. "Me parece genial que todo el mundo tenga sus derechos, empleadores también".

Así, para explicar la situación, el abogado laborista Alberto Varas explicó la situación: "Esto parte de que la ley de 1995 dice que las empleadas del hogar tienen que tener su propia prevención de riesgos. ¿Qué hacen? Que hasta el 2024 no se hace esto".

"¿Cómo se hace? Diciendo que la Administración tiene un plazo para hacer una página que haga esta prevención de riesgos. Esta página sale en mayo y tiene 6 meses para cumplir la prevención".

"Es problema de la prevención tanto aquí con personas físicas como las empresas, la prevención lo que mira es los riesgos que puede tener una persona en un trabajo e intentamos solventarlo", apuntaba el letrado.

A pesar de la sanción, el letrado colocaba como un problema mayor la indemnización que puedan provocar la falta de medidas para las empleadas del hogar.

"El problema que viene aquí no es solo la multa que va hasta 49.000 euros, es verdad que normalmente es el grado mínimo, el problema llega si pasa algo", explicaba. "Si pasa algo en casa y no lo tenemos relleno, lo que nos pueden pedir es una indemnización de daños y perjuicios asociada a la falta de medidas".