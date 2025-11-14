Jorge comparte una habitación de 10 m² con su mujer y su hijo: “Un alquiler que antes era 500€, ahora está en 1.200€”

Jorge Carrasco, un vecino de Málaga y padre de familia, subió al atril del pleno municipal en el Ayuntamiento de Málaga para contar su complicada situación originada por la crisis de la vivienda.

El desesperado padre contó que había sido desahuciado de su vivienda y, a pesar de ser un hombre "trabajador", se ha encontrado con la incómoda circunstancia de tener que vivir en una habitación de 10 metros cuadrados que comparte con su hijo y su mujer.

A pesar de haber vivido toda su vida en Málaga y llevar 15 años viviendo en alquiler, comentó que los precios se han hecho imposibles de afrontar y que además muchos propietarios se rehúsan a tenerlo como inquilino por tener un hijo, según recogió Informativos Telecinco.

"No me lo puedo permitir"

"Soy un padre de familia, trabajador y sin deudas, no debo nada que yo sepa", comenzó presentándose Carrasco, a lo que agregó que vive en Málaga "desde siempre" y que es una persona "normal y corriente".

"Hace unos días me echaron de casa, me desahuciaron, a mí, a mi hijo pequeño y a mi mujer, a la calle, no por impago", expuso el padre.

Comentó que estuvo un tiempo fuera de Málaga por trabajo y cuando volvió, casado y habiendo formado una familia, le prestaron una casa "de manera solidaria", por un tiempo que acabó extendiéndose hasta "más de lo deseado".

"Cuando he vuelto observo incrédulo, que el mismo piso que antes a mí me costaba 400 o 500 euros, ahora lo veo publicado en 1.200 y 1.500 euros, según la época del año, pero de sueldo yo sigo ganando lo mismo o un poquito más", declaró el afectado.

Con esto, expresó que "evidentemente no me lo puedo permitir, pero el problema no es solo ese". Así, comentó que el verdadero problema son las condiciones que ponen a los inquilinos.

A pesar de amar Málaga, el padre de familia, declaró que se plantea irse fuera para conseguir un lugar en el que vivir con precios más razonables.

Jorge Carrasco, en el atril en el pleno del Ayuntamiento de Málaga. Telecinco

"Problema, llamamos a alquileres y nos dicen que niños no",comentó, a lo cual agregó otros como que solo aceptan alquileres temporales, "solo funcionarios", entre otros: "Requisitos imposibles y que desmoralizan".

A pesar de ser solicitante para Viviendas de Protección Oficial (VPO), asesorarse con sus abogados y tener una ayuda para el alquiler, manifestó que "como no pasamos los castings de las inmobiliarias, pues no voy a ni siquiera utilizar la ayuda que me ha concedido Vivienda".

Contó que estos días se han estado alojando en una habitación de 10 metros cuadrados: "Tres personas, tres camas, sin cocina, sin lavadora, nada, pero no nos podemos quejar, ayer llovió y no nos mojamos por lo menos, tenemos que estar agradecidos".

"Petición: Por favor, regulen el alquiler lo antes posible, es intolerable que una persona normal y corriente como yo pase por esta situación y mucho menos mi niño o mi mujer", expresó.

Además de esto, pidió que "busquen la manera de conciliar las peticiones y necesidades que tenemos la gente real, los inquilinos, con lo que están exigiendo inmobiliarias, arrendadores, entre otros".

Finalmente, Carrasco concluyó su petición señalando que "mientras tanto yo vuelvo a mi cuartito" con la esperanza de poder alquilar una vivienda digna para su familia.