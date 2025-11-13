Pol, dueño y fundador de una plataforma de alquileres turísticos: “En el 2024 logramos una facturación de 800.000€”

Winahost es una plataforma de servicios de alquileres temporales y registro de dominios basada en la atención personalizada como elemento diferencial. Esta empresa fue fundada por Pol y Jordi Aracil y Albert Pérez.

De esta forma, Pol Aracil, fundador y CEO de Winahost, fue entrevistado en el pódcast de Talent Match sobre cómo llegó a fundar esta empresa, cómo consiguió financiación para la misma y cuáles son los proyectos futuros.

Con esto, el empresario aprovechó para ofrecer una visión del problema de la vivienda, señalando que "hay una desestructura de oferta y demanda".

Una empresa autofinanciada

Aracil comentó que los dos primeros años de la empresa se dedicaron a crecer de forma "autofinanciada", es decir, sin inversores externos. De esta manera, en el momento de buscar inversores señaló que "no era vida o muerte, podíamos subsistir".

Esto, frente a otras empresas marcó un punto diferencial, porque desde fuera se podía ver que en una empresa autofinanciada "con dos comerciales, éramos Albert (Pérez) y yo, habíamos logrado levantar unas 60 propiedades y generábamos un flujo de caja positivo".

A pesar de estar generando ganancias y, en cierto sentido, tener la posibilidad de "subsistir" como empresa, Aracil señaló que decidieron buscar capital privado "para acelerar el crecimiento de la compañía".

Con esto, tras esta reflexión sobre el futuro de la compañía, ambos fundadores decidieron ir a foros y eventos en búsqueda de inversores. De esta manera aparecieron lo que ellos llaman business angels, que son inversores de empresas emergentes.

Aracil recalcó que el hecho de ser una empresa autofinanciada y solvente "nos ayudó a dar una garantía, una solvencia de cara a los inversores". Así, consiguieron levantar al menos 450.000 euros entre varios inversores.

Tras conseguir al menos 5 inversores de sectores muy distintos, esto les permitió también enfocarse en el crecimiento de la empresa y sobre todo los aspectos a mejorar de la misma.

Aracil recalcó que esta empresa al "vivir de alquileres" tiene un punto a favor principalmente porque "un propietario al final puede tener como 15 alquileres al mes".

Teniendo esto en cuenta, un año y medio después de haber ido en busca de inversores privados, comentó el CEO que "en el 2024 cerramos con 2 millones y medio de facturación bruta, el nivel que movimos dentro del sector turístico, que es una facturación de unos 800.000 euros".

"Fue un reto porque pasamos de un equipo de 4 a 10, 11 personas y realmente la ronda de inversores fue un punto de inflexión, sí", confesó Aracil.

Además de esto, comentó que "nosotros teníamos claro que para crecer teníamos que ser una empresa robusta a nivel de poder dar un buen servicio, a poder garantizar una buena operativa y una buena gestión de alquileres".

Así, señaló que la prioridad para ellos era invertir en esa parte operativa con el fin de que después de montar esta "empresa robusta", la misma les permita crecer.

"Apostamos muchísimo por la tecnología, pero también en montar un servicio de customer access, un servicio de atención al cliente 24 horas... Así, hicimos una apuesta clara e invertimos en marketing y en un departamento de ventas potente", expresó el joven empresario.

El tema del alquiler turístico

El CEO quiso hablar brevemente sobre el problema de la vivienda, señalando que "empatizo porque yo como joven lo vivo": "El alquiler residencial en este país tiene un problema y se debe atacar, el problema que tenemos es que hay una desestructura de oferta y demanda", comentó.

"La oferta ha aumentado muy poco en estos 10 años, después de la crisis inmobiliaria se ha construido muy poco, y la demanda ha ido subiendo y subiendo, entonces está claro que se tiene que atacar el problema", continuó.

Con esto enumeró que algunas cosas que se deberían hacer son "promover la construcción de nueva vivienda, un parque de vivienda pública mucho más grande que a día de hoy es muy pequeño en comparación con Europa...".

Pasó a recalcar también que al hablar del alquiler vacacional, es importante tener en cuenta que es un sector muy nuevo, por lo que "no ha estado regulado".

Por ese motivo, es un sector que "se ha explotado de una forma muy poco profesional, entonces que haya una regulación es muy interesante y lo defendemos, pero que obviamente tenga sentido, que esto es un punto de controversia".

Así, recalcó que este tipo de alquiler tiene importancia porque "hay municipios de España que viven de eso". Por ejemplo, la Costa Brava o la Costa del Sol donde "en verano la población se multiplica por tres y no hay suficiente oferta de habitaciones".

Por esto, comentó que empresas como Winahost "ayuda a cubrir esa demanda en zonas claves del país" y además, este tipo de alquileres permite "dar una segunda oportunidad al propietario y a la vivienda" evitando que esta esté cerrada por meses sin nadie habitando en ella.