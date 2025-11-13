Javier (30 años), propietario de 8 pisos: "Los pongo al servicio de la sociedad, mis alquileres van de los 450€ a los 800€"

El precio de la vivienda, debido a la altísima demanda de inmuebles y, a su vez, a la falta de construcción, continúa subiendo. Los jóvenes no se pueden emancipar, pero muchos inversores han aprovechado la oportunidad de comprar un bien en alza del que pueden extraer un beneficio muy elevado.

La estrategia consiste en comprar una vivienda y, después, alquilarla. Así, consiguen una 'nómina' extra al margen del salario. Esta práctica la ejecutan cada vez más personas y uno de ellos es Javier Medina, un autónomo de 30 años que se acaba de comprar su octavo piso.

Sin embargo, él aduce que su negocio es beneficioso para la sociedad, ya que permite que mucha gente pueda acceder a un alquiler. "Los pongo al servicio de la sociedad, mis alquileres van de los 450 euros a los 800 euros", asegura durante una entrevista en el programa Espejo Público.

Cuenta que los ocho inmuebles están localizados en la provincia de Valencia, región cuyo precio interanual de los alquileres ha subido un 9.9%, según los datos del portal inmobiliario Idealista. En concreto, el metro cuadrado se sitúa en 12,3 euros, por lo que el importe por un piso de 80 metros cuadrados roza los 1.000 euros.

Hay una corriente de opinión muy crítica con este tipo de práctica, tildándola de especulación en un momento de extrema precariedad en el acceso a la vivienda, sobre todo para los jóvenes. Los inversores recurren a su capital para adquirir vivienda y luego deciden un precio, en general alineado con el mercado, ya de por sí muy alto.

No obstante, él se defiende de las acusaciones argumentando que está dando "un servicio a alguien que no tiene todavía esa capacidad para poder comprar vivienda. Todos hemos pasado por tener que alquilar una vivienda hasta que puedas seguir haciendo tus ahorrillos y poder dar la entrada a una vivienda".

Javier asegura que todos los pisos que ha comprado han sido con hipoteca, que él no es el típico que tiene un patrimonio de "7 millones de euros". El primero, por 42.000 euros con dos préstamos y que él sólo puso 3.000 euros. El segundo, por 41.000 euros. Aclarando así que no tiene ningún fondo de inversión detrás apoyando sus inversiones.

Además, critica la política de vivienda del Estado y plantea que son los propietarios quienes realmente activan el mercado inmobiliario. "Este servicio lo tiene que dar alguien y el sector público, es decir el Estado, no lo ofrece. Entonces, lo tiene que ofrecer el sector privado, es decir, yo", critica.

El protagonista dice que cuando tenía sólo 18 años montó su empresa y se dio de alta como autónomo. A los cinco años, con los beneficios que había conseguido con su negocio, decidió apostar por el sector inmobiliario. En pocos años, por lo tanto, acumula 8 inmuebles.