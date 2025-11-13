Confirmado por la Seguridad Social: miles de pensionistas no cobrarán la paga extra de Navidad en 2025

La próxima paga extraordinaria de Navidad beneficiará a muchos jubilados en España, aunque no todos recibirán este ingreso adicional.

Esta paga, que suele suponer un alivio económico para afrontar los gastos típicos de fin de año, se abonará junto con la pensión de noviembre.

Se trata del segundo pago extraordinario del año, después del que se entrega en verano, en el mes de junio. Sin embargo, existen excepciones importantes sobre quién tiene derecho a percibirla.

¿Qué pensionistas no la reciben?

En primer lugar, quedan fuera los jubilados cuya pensión se haya reconocido a partir del 30 de noviembre, ya que el período de devengo de la paga extra navideña abarca desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre.

Al concederse la pensión en el último día de este periodo, no se genera el derecho al cobro de esta paga adicional.

Asimismo, quienes hayan tenido su pensión suspendida durante ese mismo período tampoco recibirán la paga extraordinaria. Para poder percibirla, la pensión debe estar activa y haberse generado el derecho correspondiente.

Por otro lado, las pensiones derivadas de incapacidad permanente, viudedad u orfandad, así como las originadas por accidente laboral o enfermedad profesional, siguen un esquema distinto.

En estas circustancias, la paga extra corresponde a todos los beneficiarios que cobren su prestación en 14 pagas al año, por lo que conviene tener en cuenta las condiciones específicas de cada caso.

Esto no reduce la cuantía total que corresponde, pero sí modifica la forma en que se percibe el dinero.

En resumen, la paga extraordinaria de Navidad supondrá un alivio económico para la mayoría de los jubilados, ayudándoles a afrontar los gastos propios de estas fechas.

Sin embargo, no todos podrán beneficiarse de este ingreso adicional: quienes hayan recibido su pensión recientemente, aquellos que hayan tenido la prestación suspendida o quienes perciban pensiones prorrateadas no recibirán la paga extra.