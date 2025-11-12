Fran, agricultor, sobre la subida del 40% de la cesta de la compra: “Lo que no ha subido en 30 años, ha subido en tres”

Fran Aísa, agrarista, habló en la Cope sobre la situación del campo en España, haciendo énfasis en que se cumple el segundo año consecutivo con precios bajos rozando el umbral de la rentabilidad.

Sobre esto, el agricultor buscó enfatizar en la competencia global a la que deben enfrentarse los jornaleros españoles, sobre todo porque funcionan con regulaciones y leyes distintas. En otras palabras, les resulta más barato producir.

De esta forma, comentó que este desequilibrio frente a la competencia ha creado una inestabilidad en el sector primario que, al final, se ve reflejada en el consumidor que ha visto una importante subida en los alimentos de consumo diario que se han encarecido un 40%.

"Esto es una lotería"

El agricultor explicó que el campo "es como ir al casino", ya que nunca se sabe realmente qué tan bien irán las cosechas: "Siembras y es una especulación brutal (...) no sabes cuántos kilos con qué calidad vas a sacar".

Además, agregó que "estamos tristes porque ya llevamos casi el segundo año consecutivo con unos precios bajísimos, rozando el umbral de rentabilidad, por no decir que no son rentables y expectantes porque en cualquier momento una situación global cambia y puede disparar los precios".

Por esto, expuso que "el precio al final es una lotería y al final lo pagan los ciudadanos en un mercado". Aparte de ello, manifestó sobre las reglamentaciones medioambientales que "cada semana sale una noticia nueva".

Esto, a pesar de que recalcó que el tema medioambiental es importante, otros competidores como India, Asia o Estados Unidos "queman combustibles fósiles y se lo toman a broma", lo cual al final tiene como consecuencia que un lado se vea en desventaja a la hora de producir.

"Estamos compitiendo con condiciones diferentes, produciendo con condiciones diferentes y asumiendo costes completamente disparados y diferentes para competir en un mercado global, cuando al final el consumidor no sabe lo que está comiendo", señaló el experto.

Frente a esto, los costes de producción son más altos: "Por poner un ejemplo, un kilo de trigo a nosotros nos ha costado producirlo 120 euros por hectárea y al vecino 30 euros, para que luego la barra de pan valga lo mismo".

Dicha situación genera en los jornaleros españoles confusión porque "uno se pregunta ¿a qué estamos jugando? cuando miles de millones de habitantes están jugando en otra liga".

En otras palabras, lo cierto es que, siguiendo el ejemplo de Aísa, si a los agricultores españoles les cuesta 120 euros por hectárea producir un kilo de trigo y a la competencia tan solo 30 euros, si el precio en el mercado es el mismo los españoles no se llevan beneficio, pero la competencia sí.

"Jugamos en ligas diferentes y eso es lo que pasa cuando se producen mercados tratados con Mercosur, cuando Trump nos exige condiciones amenazando con aranceles, cuando los chinos nos dicen que compremos sus coches porque si no no compran ganado porcino", manifestó.

Además, añadió que "también tenemos que tener mucho cuidado a nivel nacional, dentro de Europa y a nivel estatal en España". Esta advertencia viene ligada a que a pesar de que este es un país mayoritariamente agrícola, lo cierto es que se exporta el 50% de lo que se produce.

Con esto, manifestó que "todo se ha disparado" y puso de ejemplo productos como los huevos o la carne que han aumentado considerablemente y, ahora cerca de las festividades, "el turrón, nada más 230 gramos te sale a 6 euros".

"De media los alimentos que están todos los días en nuestra nevera se han disparado un 40%", comentó Aísa. "Ahora nos damos cuenta de que lo que no había subido en 30 años, ha subido en tres", agregó.

Sin embargo, no dudó en comentar que "esto es a lo que han estado jugando todos estos años, se ha desestructurado el sector primario, se ha destruido la ramificación de empresas familiares que había".

Además, a esto se agrega el patente problema de relevo generacional al que se enfrenta el campo español, con pocos jóvenes que desean dedicarse a este negocio.

Así, finalmente concluyó Aísa su intervención con una apocalíptica predicción: "Hemos intentado hacer todo tan barato que salió caro y esto no va a parar, porque la inflación con los alimentos no está tan controlada y en el sector primario cada día tenemos menos gente produciendo".