Un camionero, sobre la situación actual de España: "Gano 2.300€ al mes y conozco a ingenieros que ganan 1.800€"

En una sociedad en la que se insta a los jóvenes a ir a la universidad para optimizar sus opciones laborales en el futuro, pero que en realidad hay profesiones, sin título universitario, con un salario superior, es normal plantearse qué ocurre. ¿Sigue valiendo la pena hincar los codos?

La demanda de oficios manuales -albañil, electricista, fontanero y conductores profesionales- es muy alta y, por lo tanto, se ofrecen sueldos elevados para el contexto actual de España. Así lo explica, Marc, un camionero de 32 años que, con el nacimiento de su hijo, optó por sacarse los carnés de transportista.

En este sentido, asegura que los salarios son más altos de lo que se cree y que se genera más dinero que en un empleo en una fábrica. Incluso, afirma que conoce a "ingenieros que ganan 1.800 euros al mes y doctores que ganan 2.500 euros a veces haciendo guardias de 12 o 20 horas, mientras que mi sueldo es de 2.300 euros".

3.500 euros en el transporte internacional

Marc, en una entrevista con el podcast Rutas de Éxito, detalla que en su puesto actual trabaja 9 horas al día, pero que está ubicado en una ruta regional que le permite volver a casa todos los días, desmitificando la idea de que los transportistas no tienen conciliación familiar.

Eso sí, las condiciones varían en el caso del transporte internacional, con condiciones mucho más duras y con un salario bastante más elevado. "Ahora mismo hay tanta faena que existe un abanico muy grande para poder ganar 3.500 euros al mes, aunque para eso te tienes que hacer internacional", narra.

Recalca que en el futuro la remuneración de esta profesión va a seguir incrementando porque cuando "se jubilen los que tienen ahora 50 y pico años los salarios de los transportistas subirán bastante más", ya que habrá una demanda de trabajadores mucho más alta.

Desde los 16 años, Marc trabajaba como barnizador. Sin embargo, cuando su hijo cumplió tres años le dijo que quería empezar a competir en moto y se dio cuenta de que su salario era insuficiente para pagar aproximadamente entre 15.000 y 16.000 euros al año por las competiciones sobre dos ruedas.

Camionero

Así, aunque pensaba que el oficio de camionero tenía mala imagen, se sacó los carnés y es "lo mejor que he hecho", destaca. Eso sí se arrepiente de no haber tomado la decisión a los 21 años.

Su primera experiencia al mando del camión fue aparatosa. Después de hacer el primer viaje, su jefe le dijo que, a partir de ahora, iba a hacer las maniobras él solo. Aunque Marc le rogó que los primeros días lo acompañase, el superior fue tajante: si le daba un golpe al camión, lo pagaría él. En todo caso, superó los obstáculos iniciales y se siente a gusto con su profesión.