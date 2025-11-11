Sonia, dueña de una cafetería en España: "1 kilo de café cuesta 4 € más, una locura. Seguro me veré obligada a subir el precio"

Las claves nuevo Generado con IA El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en España subió un 3% en septiembre, impulsado principalmente por el aumento de los costes energéticos y de los carburantes. Productos básicos como huevos, carne de ternera, pescado, lácteos y café han experimentado fuertes incrementos de precio, con el café subiendo un 15,9% solo en los primeros siete meses de 2025. La subida del precio del café se debe a problemas climáticos en América Latina y África, principales zonas productoras, además de un aumento global de la demanda. Muchos hosteleros, como Sonia Fernández, afrontan el encarecimiento del café y otros productos básicos, viéndose obligados a plantearse subidas de precios para mantener la viabilidad de sus negocios.

Los precios no dan tregua. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 3% más en septiembre, una décima más de lo previsto.

La energía y los carburantes, de nuevo, son los grandes culpables. Pero la subida se siente, sobre todo, en algo mucho más cotidiano: la cesta de la compra.

El encarecimiento sigue golpeando los hogares. El huevo se paga un 18% más caro que hace un año; la carne de ternera, un 16%; el pescado, cerca de un 8%; y los productos lácteos, un 7%.

Cambio de hábitos para ahorrar unos euros

El café, que para muchos es el ritual de cada día, tampoco se libra. Según la OCU y el INE, se ha registrado una subida del 15,9% solo en los siete primeros meses de 2025.

La causa está lejos de España, pero su efecto se nota en cada taza. América Latina y África, principales productores, sufren los estragos del cambio climático: sequías, lluvias irregulares y cosechas arruinadas. Y a eso se suma un aumento mundial de la demanda.

La consecuencia es inmediata. Los proveedores suben precios y los hosteleros hacen malabares para no perder a su clientela.

"Ahora tomo menos café, escojo las infusiones", contaba una mujer a Noticias Cuatro, reflejando lo que muchos consumidores ya hacen: cambiar de hábitos o pasarse a las marcas blancas para ahorrar unos euros.

Sonia Fernández lo vive desde el otro lado de la barra. Lleva varios años sirviendo café en su cafetería, la cual también ha sentido los efectos de la subida.

"Un kilo de café cuesta cuatro euros con 20 más, una locura", comenta a las cámaras. Durante este 2025, el precio del café en bares ha registrado incrementos notables de entre 10 y 50 céntimos por taza con respecto a años anteriores.

Sin embargo, Sonia confiesa que aun sufriendo este escenario no ha aumentado el precio del café en su negocio y sigue cobrando lo mismo: 1,20 euros.

"De momento no he tocado el precio por mantenerlo un poquito con mis clientes, pero me voy a ver obligada a tener que subir el precio seguro", reconoce resignada.

La situación se repite por toda España. Según la Federación Española de Hostelería, en los últimos seis meses, más del 60% de los bares y cafeterías han tenido que ajustar sus precios.

Otros, simplemente asumen el golpe para no perder clientela habitual. Y la tendencia no parece que vaya a cambiar a corto plazo.