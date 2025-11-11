Ruth (21) pasa 16 h al día en cama por una enfermedad rara y denuncia la falta de atención: “Me dijeron que espere 2 años”

Imagen de stock de una joven con dolor de espalda y Ruth. Istock

Si bien España tiene uno de los mejores sistemas de salud en Europa, lo cierto es que actualmente vive una situación complicada con falta de personal y largas listas de espera que dificultan la atención de los pacientes.

Esto provoca que conseguir una cita sea un verdadero desafío y que la fecha proporcionada pueda ser con meses o incluso años de retraso.

Así fue el caso de Ruth Souto, una joven de 21 años de Galicia que le costó conseguir que le diesen la atención necesaria para descubrir las causas de sus dolores de espalda y ahora tiene que esperar mínimo dos años para que la atiendan.

Misión: una cita médica

El sistema sanitario español vive una situación crítica marcada por la saturación en la atención primaria y las urgencias. La falta de personal y recursos, junto con una demanda creciente, ha provocado largas esperas y una sobrecarga para los profesionales.

Desde la pandemia, las carencias estructurales del sistema se han hecho más evidentes, afectando la calidad de la atención y la confianza de los ciudadanos.

Uno de los mayores problemas es el colapso en las citas médicas, tanto presenciales como telefónicas. Conseguir hora con el médico de familia o con un especialista puede tardar semanas, lo que empuja a muchos pacientes a acudir a urgencias y agrava la situación.

Esa fue justo la situación de Ruth Souto, una joven que estuvo en Y Ahora Sonsoles para hablar de su caso médico.

"Me empezaron los dolores en 2022", aseguraba Ruth. "Al principio me decían que no era nada, que era un simple dolor de espalda y que estaba exagerando. De hecho, no se molestaron en hacerme ninguna prueba. Pasé por cinco médicos diferentes de cabecera y ninguno se dignó a mandarme al traumatólogo".

La joven seguía sufriendo de sus dolores y por su presión y persistencia logró que le hicieran caso: "Fui ocho veces a Urgencias y allí me hicieron una radiografía, me dijeron que tenía artrosis".

Parecía que el veredicto era artrosis y por ello empezó varios tratamientos. "Me daban corticoides, opiáceos... y muchos más medicamentos, pero no funcionaba", apuntaba la joven. Su dolor seguía presente.

"Tuvieron que hacerme una resonancia y se dieron cuenta que tengo una enfermedad muy rara que solo tienen cerca del 4% de la población que se llama síndrome de Bertolotti", señalaba Ruth.

El síndrome de Bertolotti es una malformación de la columna lumbar en la que una vértebra tiene una parte agrandada que se une anómalamente al sacro o a la pelvis. Su principal consecuencia es dolor de espalda, especialmente en jóvenes como Ruth.

"Mi opción única es operarme porque esta enfermedad consiste en que me falta un disco y al caminar o hacer algún movimiento desgasto la cadera", indicaba la joven. "Tengo fusionada la vértebra a la cadera, necesito un disco de titanio con urgencia".

Sin embargo, para poder llevar a cabo la operación por parte del sistema público de salud, le han dicho que tiene que esperar como mínimo dos años. Es decir, dos años más de dolor que le provoca que pase hasta 16 horas en cama para poder aliviarlo.

Casos como el de Ruth se ven en el día a día en el sistema sanitario. Sindicatos y asociaciones de pacientes reclaman más inversión, mejores condiciones laborales y una gestión más eficiente.

Mientras tanto, la población sigue sufriendo las consecuencias de un sistema al límite, donde la espera para ser atendido se ha convertido en una de las principales quejas.