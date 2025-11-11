Lucía (75), propietaria, sobre la vivienda en España: “Tengo un piso, pero no lo alquilo porque no quiero que me lo okupen”

El problema de la okupación y la crisis habitacional en España son problemas estrechamente ligados, principalmente porque la falta de acceso a la vivienda y los precios en una constante subida son factores clave detrás de este fenómeno.

Por otro lado, la lentitud judicial y la dificultad de desalojo de este tipo de personas de una vivienda, ha hecho que los propietarios con más de una vivienda teman ponerla en alquiler y enfrentarse a esta desagradable situación.

Una de estas es Lucía, una mujer de 75 años que contó en el programa Y Ahora Sonsoles que tiene un piso en propiedad, pero que lo mantiene cerrado porque tiene miedo a que "entre gente".

"¿Me puedo proteger de esto?"

La propietaria de 75 años contó que "me llamo Lucía y tengo 75 años, tengo un piso en propiedad, pero lo tengo cerrado porque tengo miedo a que me lo okupen y que entre gente".

Así, lanzó la pregunta que se hacen cada vez más propietarios: "¿Existe un mecanismo para protegerme?".

Sergio Nasarre, experto en vivienda y Director de la Cátedra UNESCO de Vivienda, estaba en el plató para contestar preguntas como las de Lucía. El experto señaló que "la Ley de Vivienda lo que ha hecho es proteger la okupación".

Continuó explicando que esta ley ha 'protegido la okupación' mediante "aumentar la lentitud de esos procesos (de desalojo)".

Sergio Nasarre, experto en vivienda y Director de la Cátedra UNESCO en Vivienda. Antena 3

"El Tribunal Constitucional en una resolución reciente que va declarando inconstitucionales trozos de la Ley de Vivienda, sí que ha aligerado un poco esos requisitos que hay que tener en cuenta para desalojar a los okupas", señaló el experto.

No obstante, añadió Nasarre que además existen una serie de "protecciones para aquellos que asedien la casa de otros sin títulos".

Por ejemplo, explicó que existe una "moratoria de okupas", haciendo referencia a la suspensión temporal de desahucios y lanzamientos judiciales a personas consideradas vulnerables.

Este mecanismo se implementó en el año 2020 con motivo de la pandemia del COVID-19 como una medida excepcional de un contexto de crisis o emergencia social.

En aquel momento el objetivo era evitar que con dicha situación aquellos con más dificultades económicas acabasen en la indigencia. Sin embargo, años después los procesos de desalojo siguen sin haberse agilizado, lo que ha llevado al temor de propietarios como Lucía.

"Nosotros siempre decimos que son situaciones de 'sinhogarismos' que es totalmente indeseada", detalló Nasarre, haciendo referencia a que la solución tampoco consiste en que estas personas vulnerables queden sin vivienda, sino que habría que darles una solución.

¿Cuál es la solución?

"La vivienda como se pueden imaginar es un problema muy complejo y no hay soluciones mágicas, no se puede decir que se hace una cosa y se soluciona", expuso el experto.

Así, agregó que llevan 30 años investigando el problema de la vivienda en varios países del mundo y que "no me he encontrado ninguno que diga 'yo he resuelto este problema'".

"De hecho España no es el país con el peor problema de la vivienda, todos los países nórdicos están peor que nosotros, pero eso no quiere decir que nos tenemos que conformar", comentó.

Con esto, expuso que cree que existen 3 medidas importantes para solucionar este problema: "Una sería desencallar todo lo que ha provocado la Ley de Vivienda".

Sonsoles Ónega, presentadora del programa, y Sergio Nasarre, experto en vivienda. Antena 3

"Una reducción increíble de la oferta, inseguridad de los propietarios, todo eso que está pasando es consecuencia de la Ley de Vivienda y es algo que podría arreglarse esta tarde", comentó Nasarre.

Además, agregó que debería haber una diversificación con respecto al acceso a la vivienda, es decir, que el alquiler y la compra no sean las únicas opciones: "En Cataluña tenemos mecanismos como la propiedad compartida y temporal que consolidan ese título", manifestó.

Por último detalló que la tercera cuestión consiste en "una política de cohesión territorial, es decir, que aquellos jóvenes que nacen en pequeños municipios se puedan quedar ahí, montar su empresa y montar su vida ahí sin migrar".

Esta última en cierta parte permitiría que la llamada 'España vaciada' adquiriese más habitantes y alcanzara una mayor capacidad productiva, a su vez, permitiendo que ciudades como Madrid y Barcelona, donde se concentran gran parte de las oportunidades, dejasen de estar congestionadas.