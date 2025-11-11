Gonzalo Bernardos pronostica cuál será la subida del precio de la vivienda en el año 2026: "Lo hará un 8%"

El precio de la vivienda sigue subiendo sin parar. Por ejemplo, según Idealista, subió un 15,7% interanual durante el mes de octubre. Un incremento que preocupa, y mucho, a quienes tienen en mente adquirir una casa o un piso. La pregunta que se hacen es si es mejor esperar, por si los precios bajan.

A esta pregunta ha dado respuesta Gonzalo Bernardos, advisor de Trioteca y profesor titular de Economía en la Universitat de Barcelona: “Para el año que viene, la subida de precios será del 8%”.

Por tanto, será una subida inferior a la actual, en la que los precios están creciendo a dos dígitos según los diferentes portales inmobiliarios. Por ejemplo, en el tercer trimestre, el incremento ha sido del 15,3% interanual, según el marketplace inmobiliario antes citado.

'Boom' inmobiliario

Según los datos manejados por Fomento, en España se vendieron 717.000 viviendas en 2024. “Este año, la cifra estará sobre las 780.000”, indicó el profesor de la UB en el acto organizado por Trioteca.

¿Y en 2026? Según las estimaciones de Bernardos, esa cantidad estará entre las 840.000 y las 850.000 viviendas. “Con esta tesitura, podemos hablar de continuidad en el boom inmobiliario”, aseguró.

¿Puede caer algún segmento en particular? “Yo no lo veo”, remarcó. Y eso que el sector del alto standing ya está viendo cifras inferiores a las vividas no hace mucho.

“Incluso en el alto standing veo subidas marginales. El problema en este campo es que los propietarios se han pasado de frenada con los precios, no es que no haya demanda”, matizó el profesor.

Llegados a este punto, Gonzalo Bernardos puso el foco en la última medida del Gobierno relativa al sector inmobiliario: el alquiler con opción a compra. “Durante el pasado año no se inició ninguna con estas características”, indicó.

Y fue más allá: “La diferencia entre el relato del Gobierno y la realidad es alta. El acierto del Gobierno en materia de vivienda es escaso”.

Por último, concluyó haciendo una predicción de cómo ve el año 2026: “No va a pasar nada extraordinario en el mercado. La economía no va a caer en recesión, los tipos no subirán, y los bancos seguirán con una salud rebosante”.