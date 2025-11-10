Marc, asesor inmobiliario, sobre la vivienda: “Ganando 1.200€, tienes que ahorrar 17 años para un piso de 250.000€”

Montaje con Marc Guirado, asesor inmobiliario e imagen generada con IA de una persona ahorrando YouTube (@Marc.inmobiliario)

Las claves nuevo Generado con IA El precio de la vivienda en España ha alcanzado máximos históricos, con una media de 5.705 euros/m² en Madrid y un incremento mensual del 0,5% en octubre. Un asesor inmobiliario calcula que, con una nómina de 1.200 euros al mes, se necesitan 17 años de ahorro para reunir la entrada de un piso de 250.000 euros (30% del valor, unos 75.000 euros). El tiempo necesario para ahorrar la entrada disminuye a medida que aumenta el salario: 12 años con 1.800 euros al mes, 9,5 años con 2.200 euros, y solo 4 años con sueldos de 5.000 euros. El precio de las viviendas crece muy por encima de los salarios, dificultando el acceso a la vivienda para la mayoría de los españoles, que deben dedicar hasta el 74% de su sueldo al alquiler en ciudades como Madrid o Barcelona.

El precio de la vivienda en España ha aumentado descontroladamente resultado de una escasa oferta que choca contra una creciente demanda.

Según datos de la empresa inmobiliaria Idealista, en Madrid el precio medio de la vivienda ya ha alcanzado los 5.705 euros por metro cuadrado en octubre, esto supone un aumento mensual del 0,5%.

Así, los españoles se preguntan cuánto deben ahorrar para pagar la entrada a un piso. El asesor inmobiliario, Marc Guirado, compartió a través de su red social TikTok (@marc.inmobiliario) cuánto tiempo es necesario ahorrar para pagar la entrada a un piso de 250.000 euros.

¿Cuánto tengo que ahorrar?

Él comenzó explicando que "con una nómina de 1.200 euros, tienes que ahorrar 17 años para pagar la entrada a un piso de 250.000 euros". Además de esto, acotó que "la entrada es mínimo 30%, es decir 75.000 euros aproximadamente".

Un piso de 250.000 euros, teniendo en cuenta que el precio medio en España por metro cuadrado son 2.555 euros, es una vivienda de aproximadamente 97 metros cuadrados.

Ahora bien, para aquellos que reciben una nómina mensual de 1.800 euros, el tiempo de ahorro para pagar la entrada a este piso son "12 años".

Es importante mencionar también que el salario medio en España en el año 2024 se situó alrededor de 2.642 euros mensuales con 12 pagas anuales. Con esto, Guirado expuso que aquellos que tengan una nómina de 2.200 euros, deberán ahorrar "nueve años y medio", para pagar la entrada al piso.

Como comentó, a partir de esta cifra, pagar los 75.000 euros de entrada a la vivienda se convierte en una realidad que "empieza a ser alcanzable". Así, "si cobras 2.800 euros, tienes que ahorrar siete años y medio".

Pasando la franja de los 3.000 euros, empieza a ser más sencillo plantearse la posibilidad de pagar la entrada a una vivienda: "Si cobras 3.500 euros, tienes que ahorrar 6 años y con 5.000 euros al mes 4 años".

Así, comentó a aquellos que reciben un sueldo de 7.000 euros mensuales, tendrán que ahorrar alrededor de "3 años".

La realidad es que, como fue explicado anteriormente, la mayoría de los españoles tendrían que ahorrar alrededor de 9 años o 7 años, según lo expuesto por el asesor inmobiliario.

Esto es en parte porque en los últimos años el precio de la vivienda no ha ido acorde a la subida de los salarios. Según un informe conjunto de Fotocasa e Infojobs, el precio de la vivienda de segunda mano ha subido un 8,4% en el año 2024, mientras que los salarios tan solo un 3,1%.

Tanto es así, que el Consejo Europeo señaló que Madrid y Barcelona son las ciudades europeas donde es más difícil asumir el alquiler de una vivienda. Según los datos, los españoles deben destinar un 74% de su sueldo mensual a pagar un alquiler.

Con estos datos y con lo informado por el asesor inmobiliario, queda evidente la importante crisis habitacional en donde una persona con un sueldo medio debe ahorrar hasta 9 años para poder comprar su primera vivienda.