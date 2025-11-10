Andrés Urra, dueño de una tienda de pádel: "Es inviable trabajar 80 horas en un trabajo que no te apasiona"

Las claves nuevo Generado con IA Andrés Urra, tras dejar el fútbol por lesiones, encontró en el pádel una nueva pasión que transformó en su forma de vida y base de su emprendimiento. Fundó Megapádel en 2017 junto a dos amigos, convirtiéndola en la primera marca importante de palas de pádel en Navarra, aunque la pandemia obligó a detener la producción. Tras experiencias en academias y venta online, en 2023 abrió Pádel Nuestro en Mutilva, invirtiendo 250.000 euros y contando con el apoyo fundamental de su pareja y familiares. Urra destaca la importancia de emprender en algo que apasione, ya que el esfuerzo y las largas jornadas solo son sostenibles cuando existe una verdadera motivación.

Lo que para muchos puede ser un entretenimiento, para Andrés Urra se ha convertido en una forma de vida. Tenía 30 años cuando, tras dejar el fútbol por lesiones, descubrió en el pádel "un amor a primera vista".

Aquella pasión, que empezó entre amigos, marcó el inicio de un proyecto empresarial que, unos años después, le ha llevado a abrir su propia tienda física en Mutilva, Navarra.

"Era fácil de practicar, venía del fútbol, había jugado algo a tenis, y se me dio bien desde el principio. Me apasionó desde el primer día", comienza relatando Andrés, vecino de la localidad navarra, Artajona, a EL ESPAÑOL.

Andrés Urra. Cedida.

De esa pasión nació Megapádel, una marca que fundó junto a dos amigos navarros en 2017. "Mucha gente me preguntaba por palas, por consejos... y de ahí surgió todo. Creamos una marca pionera en Navarra, la primera que realmente vendió cientos y cientos de palas", cuenta con orgullo.

El proyecto creció rápidamente, con fabricación en España y más tarde en Pakistán, pero la pandemia cambió las reglas del juego.

"Las condiciones se endurecieron muchísimo. Nos pedían pagos por adelantado, pedidos enormes… hablamos de cientos de miles de euros. Nos planteamos hipotecar nuestras casas y decidimos parar", relata.

Tras esa etapa, Urra se lanzó a crear su propia academia de pádel en pueblos navarros, para llevar clases donde "las grandes academias no bajaban porque no les salía rentable". Aunque el proyecto no tuvo el recorrido esperado, fue la antesala de algo aún más grande.

"Fue impulsivo, pero así soy yo. Lo pensamos bien, miramos los números… y nos lanzamos" Andrés Urra, dueño de Pádel Nuestro Pamplona

El siguiente paso fue natural: la venta online. "Monté mi propia web de venta de palas en dropshipping. No tenía almacén, el producto iba directamente de las marcas al cliente. Era un modelo sencillo, pero me permitió aprender muchísimo", explica.

En julio de 2023, una noticia cambió su rumbo. "Me llegó un correo diciendo que se abría una tienda en León. Y pensé: ¿cómo puede ser que en Pamplona, con la afición que hay, no tengamos una tienda especializada en pádel?", manifiesta Andrés con orgullo.

Ese fue el impulso que necesitaba. Apenas un mes después, el 31 de agosto, ya tenía firmado el local para abrir Pádel Nuestro en Mutilva, la tienda franquiciada que hoy dirige junto a su pareja, Fiorella Requena.

"Fue impulsivo, sí -admite entre risas-, pero así soy yo. Lo pensamos bien, miramos los números… y nos lanzamos", añade entre risas.

Sin embargo, todo proceso tiene su complejidad, y es que, la apertura no fue tarea sencilla. "Estamos hablando de una inversión de unos 250.000 euros. Era una nave grande, de 200 metros, había que hacer obras, bajar techos, poner suelos, climatización, pintura… Fue durísimo", confiesa.

Aun así, destaca la importancia del apoyo recibido: "Nuestra familia y amigos se volcaron. Nos ayudaron en todo: pintar, colocar stock, hacer inventario, de todo. Sin ellos habría sido imposible".

"Si vas a emprender, que sea en algo que te apasione. Hay que tener claro que ser jefe, organizarse y asumir lo duro del día a día es parte del camino" Andrés Urra, dueño de Pádel Nuestro Pamplona

Asimismo, tal y como confiesa Urra con orgullo, este proyecto no podría seguir adelante sin su pareja Fiorella, pieza fundamental del negocio.

"Sin Fio esto sería inviable. Tiene dones que yo no tengo y nos complementamos muy bien. Compartir mi vida profesional con el amor de mi vida es un privilegio", reconoce.

Sin embargo, el emprendimiento también trae renuncias. Andrés lo confiesa con honestidad al recordar el nacimiento de su hijo.

"Disfruto cada día en la tienda, pero me doy cuenta de que me pierdo cosas con mi bebé. Me habría gustado poder estar más en casa. Es muy complicado compatibilizarlo todo, y en este país los autónomos lo tenemos muy difícil", manifiesta.

Imágenes de la tienda. Cedida.

Aun así, esa misma exigencia y dedicación son las que, según él, marcan la diferencia entre rendirse o seguir adelante. Por eso, para aquellos que sueñan con seguir sus pasos, les deja un mensaje claro.

"Si vas a emprender, que sea en algo que te apasione. Hay que tener claro que ser jefe, organizarse y asumir lo duro del día a día es parte del camino. Porque si no te apasiona lo que haces, trabajar 70 u 80 horas a la semana es inviable", concluye.