Kevin (26) es argentino y trabaja como repartidor en España: "He ganado hasta 560€ a la semana y trabajo cuando quiero"

Las claves nuevo Generado con IA Kevin Gómez, argentino de 26 años, trabaja como repartidor en España y destaca la flexibilidad de horarios y la posibilidad de ganar hasta 560 euros en una semana. El trabajo de rider permite a inmigrantes acceder al mercado laboral sin experiencia previa, aunque está marcado por la precariedad y la falta de protección social. Los ingresos varían según la cantidad de horas y la demanda, pudiendo alcanzar entre 1.000 y 1.500 euros mensuales, con incentivos adicionales por pedidos extra o condiciones adversas. Entre las ventajas, Kevin destaca la autonomía y ausencia de jefe, aunque advierte sobre las dificultades de trabajar bajo la lluvia o el calor, y la dependencia de la demanda de pedidos.

Con el auge de los negocios digitales, las empresas de reparto se han convertido en una opción laboral para muchos inmigrantes, ya que les permite ponerse a trabajar sin ningún tipo de experiencia y con solo tener un móvil y una bicicleta.

Este puesto, conocido popularmente, como rider implica diferentes ventajas como elegir tus propios horarios y recibir grandes sumas de dinero en función del tiempo empleado. Aunque también adversidades como las condiciones meteorológicas o las largas jornadas de trabajo.

Así, Kevin Gómez, un joven de 26 años de origen argentino, se encargó de explicar cómo es la vida de un rider o repartidor en España siendo inmigrante.

Riders en España

En España, el fenómeno de los repartidores o "riders" se ha consolidado en los últimos años como una parte esencial de la economía digital, impulsado por el auge de las plataformas de reparto como Glovo, Uber Eats o Just Eat.

Estos trabajadores, que suelen desplazarse en bicicleta o moto, realizan entregas de comida, paquetes y otros productos, convirtiéndose en un eslabón clave del consumo rápido y a domicilio.

Sin embargo, su figura ha estado rodeada de polémica debido a las condiciones laborales precarias, la falta de protección social y la dependencia de algoritmos que determinan sus rutas, horarios y ganancias.

Una parte importante de este colectivo está compuesta por personas inmigrantes, muchas de ellas en situación administrativa irregular o con dificultades para acceder a otros empleos más estables.

De hecho, Kevin Gómez, un inmigrante de origen argentino contó su experiencia como repartidor en España y cómo logró aprovechar todas sus ventajas en su perfil de YouTube (@KEVIN GOMEZ).

"Lo bueno de trabajar como repartidor es que sos casi freelance, trabajás en tus tiempos y horarios", aseguraba. "Eso es buenísimo. Ahora depende de cuántas horas le metas, en qué ciudad estés y el horario que manejes. Hay alta demanda y baja demanda".

El joven explicó cómo el sueldo de media de un rider se encuentra entre los 1.000 y los 1.500 euros al mes. Sin embargo, depende de las horas que se trabajen y de las condiciones.

"Lo bueno de esto es que también tienes horas extras, pagan un poco más cuando trabajás en días festivos, en verano, en invierno, cuando llueve, cuando estás en un evento... En una semana de trabajo justo en partidos de Champions gané 562,77 euros. Ahí te van pagando más", afirmaba Kevin.

Además, también resaltó los 'retos' que le incluyen las apps y que mejoran sus ingresos: "Por ejemplo, si haces siete pedidos desde las 9 a las 21, te regalan 10 o 20 euros más, va dependiendo".

"Tenés que calcular que para hacer 1.500 euros al mes tenés que hacer entre 8 y 10 horas al día, te puedes tomar descansos de uno o dos días a la semana", aseguraba.

Por ello, con su experiencia como rider, Kevin fue sincero a la hora de señalar los aspectos positivos y negativos como repartidor.

"Me encanta trabajar en la calle porque te manejás por la zona que quieras, apagás cuando quieres y no tenés un jefe que te meta presión", indicaba el joven. "¿Qué es lo malo? Que cuando llueve es horrible trabajar, te empapás todo, no es cómodo trabajar".

"Lo mismo cuando es verano, te viene el sol y te quemas la cabeza. La otra contra es que dependés de que te caigan viajes. Si yo ahora prendo la aplicación y no me cae ningún viaje, no voy a estar facturando. La mayoría de las veces tenés que buscar las zonas más concurridas donde te vayan a caer repartos", contaba en su vídeo.

También se encargó de señalar la importancia de las bicicletas y cómo se puede tanto alquilar como comprar, aunque esta última es algo más cara: "Una bicicleta eléctrica te puede costar más de 1.000 euros. Hay muchas empresas que alquilan bicicletas como por 114 euros al mes".

Por último, explicó cómo funciona el sistema de pago a través de las plataformas de reparto. "Uber Eats paga por semana y Glovo cada 15 días. También podés hacerte autónomo por tu propia cuenta y pagar o alquilar una cuenta a un autónomo. Al final vas a acabar cobrando entre 1.000 o 1.500 euros después de impuestos", confesaba el joven.