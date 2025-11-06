La Región de Murcia alarga el verano con su 'veroño': clima suave hasta diciembre con actividades al aire libre en plena naturaleza

La Región de Murcia es una de las pocas ubicaciones peninsulares que goza de un clima cálido hasta diciembre, lo que la convierte en el lugar perfecto para un 'city break' antes de las vacaciones de Navidad.

Hace apenas unas semanas que llegó a España el cambio de hora, marcado por el inicio de las temperaturas bajas en gran parte de la Península. A pesar del frío que hay en esta época del año, hay algunas zonas que todavía gozan de buen tiempo, convirtiéndose así en lugares idóneos para hacer turismo durante estos meses. Una de las ubicaciones peninsulares que tienen este privilegio es la Región de Murcia, gracias a su 'veroño'.

Si hay que recomendar un lugar para hacer una escapada del frío durante el otoño, nuestra mente podría pensar en las Islas Canarias o Baleares. Sin embargo, la Región de Murcia, mucho más cercana que los territorios insulares, también cuenta con temperaturas cálidas que se alargan hasta bien entrado el otoño, lo que ha hecho que muchos murcianos puedan vivir su 'veroño' particular, marcado por el buen tiempo.

El calor que todavía hay en la Región de Murcia hasta diciembre la convierte en un destino ideal para hacer un 'city break' antes de Navidad, ya que su riqueza natural, su patrimonio y su variada oferta gastronómica (que ya cuenta con su sello distintivo propio, el de 1001 sabores) la hacen un destino muy interesante para visitar.

Pareja visitando el Santuario de la Virgen de la Fuensanta en Murcia. Turismo Región de Murcia.

Así, la comunidad se posiciona como un gran destino en otoño, especialmente para las actividades al aire libre, gracias a las suaves temperaturas propias de su Costa Cálida durante esta época. El senderismo y el cicloturismo son algunas de ellas, dos grandes opciones para disfrutar del paisaje de esta región en familia, con amigos o en solitario. La Región de Murcia dispone de sus 'Vías verdes' para llevar a cabo estas actividades, una serie de itinerarios que permiten descubrir algunas de sus zonas más bellas.

La 'Vía Verde del Noroeste', entre Murcia y Caravaca de la Cruz (ciudad jubilar), es una de ellas. Para los más aventureros, este sendero cuenta con un trayecto de cerca de 78 kilómetros y, durante el itinerario, los viajeros que lo recorran podrán ver las huertas de la vega del Segura, paisajes lunares o las 'badlands' del río Mula. Además, por esta vía verde transcurre el conocido 'Camino de Levante', uno de los 8 itinerarios de peregrinación que conforman el Camino de Caravaca. Otra ruta interesante es la de Campo de Cartagena, que recupera una vía de ferrocarril inacabada y une el litoral con la zona de Sierra Espuña a través de un trayecto de más de 53 kilómetros.

Grupo de senderistas por la Vía Verde del Noroeste. Turismo Región de Murcia.

Para los que son más de mar que de montaña, la Región de Murcia también cuenta con 15 'Senderos Azules', como el de las 3 bahías, que atraviesa el litoral del municipio de Águilas, en su parte más urbana, de extremo a extremo. El 'Sendero Azul de la Autoridad Portuaria de Cartagena' es otra buena opción: parte del puerto y conduce hasta la playa de Cala Cortina. Tras terminar este último trayecto, los visitantes tienen la posibilidad de visitar lugares de un gran patrimonio histórico en esta localidad, como su foro y teatro romano.

Vista aérea de Águilas. Turismo Región de Murcia

Con más de 3.000 años de existencia, Cartagena es otra parada imprescindible para los que visitan la Región de Murcia. El Teatro Romano es uno de sus puntos más icónicos, se mandó construir por orden del legendario Augusto en el siglo I y está lleno de historia. La localidad también cuenta con el Museo del Barrio del Foro Romano, una ubicación que tiene, entre otras cosas, un yacimiento de la época romana muy bien conservado que se puede visitar.

El Museo Nacional de Arqueología Subacuática es otro lugar ineludible de Cartagena y destaca por el gran 'botín' que esconde en su interior. Este centro custodia el famoso 'tesoro de la fragata Nuestra Sra. De Las Mercedes', con 570.000 monedas de oro y plata de los siglos XVIII y XIX.

Los amantes del vino también tienen grandes oportunidades para pasar el tiempo libre con sus colegas enólogos en la Región de Murcia, ya que las rutas de Bullas, Jumilla y Yecla permiten degustar tintos, blancos y rosados propios de esta tierra. El avistamiento de aves también es destacado durante otoño, puesto que muchas especies como el flamenco, el porrón común, la cigüeñuela común y la malvasía cabeciblanca viajan a estas tierras en busca de climas más cálidos.

Tantas actividades abren el apetito a cualquiera y otra cosa en la que destaca la Región de Murcia es su gastronomía. Esta región es conocida por sus excelentes vegetales frescos y una gran oferta de carnes y pescados, destacando en este último grupo los salazones, como la hueva y la mojama, elaborados con una técnica ancestral heredada de los romanos. Sin olvidarnos de la marinera, su tapa más icónica consistente en una rosquilla crujiente de pan, cubierta con ensaladilla rusa y coronada con una anchoa en salazón.

La presencia árabe en esta zona también aportó arroces especiales y especias muy características. En cuanto a los postres destacan los paparajotes, con hoja de limonero rebozada y frita, el café asiático típico de la zona de Cartagena y el tradicional pan de Calatrava.

Paparajotes. Turismo Región de Murcia

Fiestas de interés turístico

El otoño invita a desconectar y a dedicarse al ocio, por ello, durante esta estación también es muy interesante visitar la Región de Murcia, debido a que cuenta con un gran ciclo de festividades a lo largo y ancho de toda la región. La fiesta de 'La Purísima Concepción' de Yecla, declarada de interés turístico internacional, es una de las más destacadas y se celebra entre el 5 y el 15 de diciembre.

En noviembre también se celebran las fiestas de San Clemente (Lorca) de interés turístico regional, que ponen en valor la Edad Media lorquina con varias escenas en 'live action' con grupos que interpretan a moros, cristianos y judíos de la época.

Castillo de Lorca, conocido como la Fortaleza del Sol. Turismo Región de Murcia.

La visita a estas u otras localidades también se puede aprovechar para acercarse hasta alguno de los mercadillos tradicionales que abren en esta época, en los que los usuarios pueden comprar piezas de artesanía y otros elementos únicos de la región.