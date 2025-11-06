Alfonso, experto en pensiones, sobre la jubilación anticipada: "Si te jubilas un año antes sólo cobrarías 122 euros menos"

Las claves nuevo Generado con IA La jubilación anticipada en España permite retirarse hasta dos años antes de la edad legal, que actualmente es de 66 años y 8 meses si se han cotizado menos de 38 años y 3 meses, o a los 65 años si se supera ese periodo. Según Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, jubilarse un año antes solo supone una reducción de 122 euros mensuales en la pensión, gracias a la revalorización anual. Para acceder a la jubilación anticipada es necesario haber cotizado al menos 35 años, dos de ellos en los últimos 15 años, y no estar cobrando la prestación de desempleo completa. Existen excepciones para profesiones peligrosas que permiten la jubilación antes de los 64 años y 8 meses.

La jubilación anticipada es la posibilidad de que un trabajador se retire y comience a recibir su pensión pública antes de la edad legal de jubilación, actualmente fijada en España en los 66 años y 8 meses si se han cotizado menos de 38 años y 3 meses. En cambio, si has alcanzado estos años de trabajo, te puedes jubilar a los 65 años.

En este sentido, según Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, es clave mirar bien tu caso y analizar las opciones posibles, ya que puede darse el caso de que gracias a la revalorización anual de las pensiones retirarse antes de tiempo sea rentable económicamente.

"Si te jubilas un año antes, sólo cobrarías 122 euros menos", afirma el experto en su canal de YouTube tras analizar el caso de un conocido que le preguntó sobre cuál sería su pensión de jubilación si opta por adelantar su retiro.

Requisitos

"En el caso de esta persona, le falta un año y dos meses para su jubilación y ha cotizado durante su vida laboral 44 años y 9 meses", expone. Si se acoge a la jubilación ordinaria, en su caso en diciembre de 2026, percibiría una pensión de 2.287 euros; mientras que si opta por retirarse un año antes sería de 2.165 euros mensuales tras la revalorización de cada 1 de enero.

Eso sí, siempre que lo haga a partir del 1 de enero de 2026, ya que se aplicaría la revalorización de en torno al 2,6%, asegura el técnico de la Seguridad Social. "Si según su historial laboral se prejubila el 24 de diciembre de 2025, su pensión sería de 2.110 euros mensuales, mientras que a partir del 1 de enero sería de 2.165 euros mensuales", recalca.

Jubilación anticipada

En este contexto, la pregunta que se hacen muchos trabajadores que se encuentran en la antesala de la jubilación es cuáles son los requisitos para prejubilarse en España.

En primer lugar, sólo es posible dos años antes de la edad mínima legal de jubilación, por lo que ahora mismo hay que tener al menos 64 años y 8 meses. Así, se descarta la posibilidad de abandonar el mercado laboral antes de los 60 años, aunque sí hay excepciones vinculadas a la peligrosidad de la profesión que lo permiten.

En segundo lugar, se debe haber cotizado un mínimo de 35 años, de los que al menos dos deben estar en los últimos 15 años previos al retiro.

Por último, no se puede estar cobrando la prestación por desempleo completa y la decisión debe ser por voluntad del trabajador, es decir, por cese voluntario o finalización de la actividad económica por autónomos.