Isabel, paciente del sistema sanitario: "La OMS dice que hay que gastar un 25% en atención primaria, en Galicia es un 11%"

España sigue consternada con la noticia sobre los resultados de los cribados de cáncer de mama que no informaron a más de 2.000 mujeres afectadas en Andalucía.

Este fallo ha vuelto a encender las alarmas con los problemas del sistema sanitario español, que suma otra nueva polémica junto a las largas listas de espera, las condiciones laborales de los sanitarios y la falta de fondos para mantenerlo.

Así, este tema estuvo presente en LaSexta Xplica, donde Isabel Rey, paciente y portavoz de una plataforma de defensa de la sanidad pública en Galicia, fue crítica con la manera en que se trata el sistema de salud en España.

Dinero para el sistema sanitario

El sistema sanitario español, reconocido históricamente por su cobertura universal y calidad en la atención primaria, enfrenta en la actualidad una serie de desafíos estructurales que amenazan su sostenibilidad.

Uno de los problemas más evidentes es la presión sobre los recursos humanos: la falta de médicos y enfermeras, especialmente en ciertas especialidades y en áreas rurales, genera listas de espera más largas y sobrecarga en los centros de salud y hospitales.

Este déficit se ve agravado por la emigración de profesionales sanitarios hacia otros países en busca de mejores condiciones laborales y salarios más competitivos.

Otro factor crítico es la financiación insuficiente y desigual entre comunidades autónomas.

A pesar de que España dedica una parte significativa de su PIB a la sanidad, la distribución de los fondos y la gestión autonómica han provocado diferencias en la calidad de los servicios, tiempos de espera y la gestión autonómica han provocado diferencias en la calidad de los servicios y tiempos de espera.

Además, los recortes presupuestarios de años anteriores han dejado secuelas en infraestructuras hospitalarias y en la renovación tecnológica, afectando la capacidad del sistema para responder con eficiencia a la creciente demanda de atención médica.

"Yo soy paciente. En Galicia hay varios colectivos y asociaciones y la realidad es que esta situación que parece general en España, en Galicia se agrava porque la población es la más envejecida y dispersa de España", señalaba Isabel.

La mujer indicaba cómo el gran problema es la falta de recursos: "La inversión y el gasto es ridículo para lo que haría falta, no se cubren los recursos mínimos... Pero yo escucho hablar de la crisis del sistema sanitario, no es algo que venga de la lluvia o de la atmósfera, es cuestión de inversión y gasto".

"En Galicia tenemos una mayoría absoluta desde hace muchos años que, intencionadamente, ha decidido no gastar en Sanidad lo que es necesario. La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que hay que gastar un 25% en atención primaria y en Galicia estamos en un 11%".

Así, Isabel sostuvo su argumento cargando contra el Gobierno de Alfonso Rueda y los pocos fondos que dispone el sistema en dicha comunidad para poder asistir a la población.

"Dinero hay porque si yo tengo una mayoría absoluta, yo decido en qué gasto el dinero. Y de todas las partidas presupuestarias en las que el Gobierno decide gastar, decide que en Sanidad no hace caso a los expertos de la OMS porque alguien decide que con un 11% va a ser suficiente", apuntaba.

De tal manera, explicó las consecuencias que tiene esto: "Tras años y años donde no se cubren los servicios mínimos en los centros de salud y la mortalidad evitable por causas no epidemiológicas ha crecido en Galicia por primera vez en la historia".

"Me parece algo surrealista porque teniendo un dinero decide no gastarlo y a causa de eso la gente se está muriendo por no tener ambulancias, no cubrir los centros de salud, porque se colapsan las urgencias, porque no hay manera de conseguir citas".

La mujer finalizó su participación dejando una reflexión sobre el gran efecto que tiene la falta de fondos para la población gallega.

"Entonces, desde el momento que la población gallega es la más envejecida y la más dispersa por un sistema rural generalizado, no tiene un servicio porque se están cerrando los centros asistenciales", apuntaba.

"No hay manera de conseguir cita, pues evidentemente con una media de casi un año para acceder a la primera consulta hospitalaria, la gente se muere porque no llega a tener esa atención".