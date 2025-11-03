Sergio Sánchez, asesor, sobre pedir la jubilación anticipada o esperar a los 65 años: “Hay que ver qué pensión queda”

Montaje de Sergio Sánchez con una persona solicitando la jubilación en una imagen creada con IA.

Las claves nuevo Generado con IA Sergio Sánchez, asesor fiscal, explica las implicaciones de optar por la jubilación anticipada frente a esperar a los 65 años. La jubilación anticipada conlleva penalizaciones permanentes en la pensión, conocidas como coeficientes reductores. Decidir entre el subsidio para mayores de 52 años y la jubilación anticipada depende de los años cotizados y las penalizaciones aplicadas. Cuanto más se acerque una persona a la edad legal de jubilación, menor será la penalización en su pensión.

Cobrar una pensión de jubilación es el sueño de muchas personas después de una larga vida laboral. Se trata de una prestación económica que se va a cobrar de por vida, es decir, de manera vitalicia, tras haber alcanzado la edad legal de jubilación.

Hay dos modalidades: contributivas y no contributivas. Para poder optar a las primeras, hay que haber cumplido la edad legal de retiro. En 2025, 65 años con 38 años y 3 meses cotizados, o 66 años y 8 meses si no se alcanza ese tiempo.

Otro requisito es haber cotizado al menos 15 años, dos de ellos dentro de los últimos 15 años previos a la jubilación. Pero, ¿qué pasa si una persona se quiere jubilar antes de tiempo tras haber trabajado más años de los estipulados por la ley? El asesor fiscal Sergio Sánchez da la respuesta en su canal de YouTube.

Subsidio o jubilación anticipada

Sánchez en su red social da respuesta a una pregunta de un seguidor que tiene en mente jubilarse anticipadamente a los 63 años y que ahora está cobrando el subsidio para mayores de 52 años. Y lo hace tras una vida laboral de 42 años.

“La jubilación anticipada te penaliza”, contesta Sergio Sánchez a su interlocutor. Y, para demostrárselo, le pone un ejemplo.

Con el mismo, lo que pretende es mostrarle si los beneficios inmediatos de la pensión anticipada supera la ventaja, a largo plazo, de cotizar más tiempo y obtener una pensión superior a los 65 años.

“Si a ti de pensión, si te jubilas los 63, te quedan 1.000 euros, y cobrando el subsidio estás cobrando 400, estás cotizando por 1.650 euros. De los 63 a los 65 años, estarías cobrando 12.000 euros, por dos años, 24.000 euros”, explica.

Y añade: “Si cobras el subsidio, estás cobrando 600 euros menos, pero estás cotizando. Vamos a suponer que jubilándote a los 65, y cobrando el subsidio, cobres 1.200 euros. Cobro de más 200, pero empiezo a cobrarlos 2 años más tarde. Al año serían 2.400 euros”.

Por lo tanto, y según sus cálculos, “para recuperar los 24.000 euros que he cobrado de más, serían 10 años. A partir de esa edad, me interesa la segunda opción”.

Coeficientes reductores

Cualquier persona que desee jubilarse antes de tiempo, debe saber que la Seguridad Social le va a aplicar lo que se conoce como coeficientes reductores. Y se aplicarán para siempre.

Dicho importe se reducirá atendiendo tanto al número de meses (hasta 24 en el caso de jubilación anticipada voluntaria, y hasta 48, en involuntaria) como al número de años cotizados.

Por ejemplo, si una persona que tenga menos de 38 años y seis meses cotizado decide adelantar su jubilación de manera voluntaria dos años antes de la edad legal, su pensión se reducirá un 21%.

Otro caso. Si esa persona tiene más de 44 años y seis meses cotizados, y se jubila también dos años antes, su penalización será del 13%. Cuanto más se acerque la persona a la edad legal, menor será la penalización.