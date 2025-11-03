Pau Antó, experto inmobiliario, sobre si invertir 60.000 o 200.000€ en un piso: “La clave no está en si es barato o caro”

Montaje de Pau Antó con una vivienda en venta en una imagen creada con IA.

Dicen que la experiencia es un grado. Y si hay alguien que tiene pericia en el mundo de la inversión inmobiliaria es Pau Antó. Con más de 13 años en el sector a su espalda, y más de 1.000 propiedades vendidas, ahora ha puesto el foco en cómo invertir.

Con ese bagaje, que se traduce en haber gestionado más de 100 millones de euros sin pérdidas (según afirma él mismo), ahora desarrolla las claves sobre qué viviendas hay que comprar buscando seguridad y rentabilidad.

“No son los pisos más baratos, no son los más bonitos, pero sí que son con los que se gana más dinero”, afirma en su canal de YouTube.

¿Invertir 60.000 o 200.000 euros?

Pau Antó comienza su vídeo relatando que, cuando busca inmuebles, no sólo se fija en el precio de compra. ¿En qué se fija entonces?

“Lo que de verdad me importa es la rentabilidad que te puede dar cada euro invertido”, remarca. “Y aquí pasa algo curioso. En muchos casos los pisos más baratos son los que acaban siendo los más rentables”.

Para explicarlo, utiliza un ejemplo con dos inmuebles de diferente precio y alquileres también distintos. Por un lado, el que denomina como piso A. Este cuesta 60.000 euros y se alquila por 500 euros al mes. Una rentabilidad bruta del 10%.

Por otro lado, el piso B. En este caso, cuesta 200.000 euros y se alquila por 1.000 euros al mes. Una rentabilidad del 6%.

“En 5 años, el piso A habrá dado 6.000 euros por año. Por 5 años: 30.000 euros. El piso B habrá dado 1.000 euros al mes. Por 12 meses: 12.000 euros. Por 5 años, 60.000 euros. Pero para el piso B has necesitado más de tres veces el capital, de 60.000 a 200.000”, explica.

Con estos números, Antó lo tiene muy claro: “La clave no está en si el piso es barato o es caro, sino en hacer bien los números y ver qué es lo más rentable para seguir con tu estrategia”. Sobre todo, si hablamos de comprar, reformar y alquilar.

¿Qué es lo más rentable en este caso? “Suele ser empezar por pisos más baratos donde el porcentaje de rentabilidad es mayor”, afirma el experto. Pero piensa de manera diferente si se da esta otra circunstancia.

“En cambio, en operaciones de comprar, reformar y vender, muchas veces compensa ir a operaciones más caras como edificios, diferentes pisos o pisos más grandes con mucho más recorrido”, matiza.

¿Por qué esta diferencia? “Porque ese beneficio, en términos absolutos, es más alto y ahí es donde compiten también menos inversores”, concluye.