Paco, empresario con más de 25 años al frente de su negocio de motores: "Este año facturaremos más de 2 millones de euros"

Las claves nuevo Generado con IA Paco Jurado, empresario autodidacta de Úbeda, fundó Jucamp Motor tras décadas de experiencia en el sector de maquinaria agrícola y transporte. Jucamp Motor, líder en la venta de motores y recambios agrícolas e industriales, distribuye en toda España, Portugal, y también vende en Francia e Italia. La empresa, distribuidora oficial de Relhko, prevé facturar más de 2 millones de euros este año, alcanzando el mejor ejercicio de su historia gracias a un crecimiento continuo y a su equipo humano. Paco destaca la dedicación y el esfuerzo como claves del éxito y contempla un futuro prometedor para Jucamp Motor, abierto a que sus hijos continúen el legado familiar.

La historia de Paco Jurado es la de un hombre hecho a sí mismo. Con 12 años dejó los estudios para ayudar a su tío Juan Ruíz, que tenía una empresa de maquinaria agrícola en su Úbeda natal. Desde entonces, acumula un sinfín de horas trabajadas y kilómetros recorridos.

Al cumplir los 18 años se sacó el carnet de conducir y empezó a repartir por toda la provincia de Jaén, con un impás para hacer la mili. "Al volver seguí un tiempo repartiendo y en el almacén, después pasé a visitar clientes de comercial", recuerda a EL ESPAÑOL.

Así estuvo hasta los 30 años, cuando pasó a trabajar en otra empresa con unas condiciones mucho más duras: "Estuve cinco años haciendo sondeos para captación de aguas subterráneas para riego del olivar".

Paco Jurado, junto a los motores en la nave industrial. Cedida

Tras esa etapa en "los pozos", y otras como maquinista, peón y camionero, decidió que era el momento de emprender. "En 1999 ya estaba muy quemado del trabajo por varios motivos y aspiraba a montar algo por mi cuenta", explica.

En aquel momento le surgió la oportunidad de distribuir los recambios de Kohler Lombardini (en la actualidad Relhko) para las provincias de Jaén, Ciudad Real y Albacete.

Así nació Jucamp Motor, la empresa líder en venta de motores y recambios. "Proporcionamos motores agrícolas e industriales de alto rendimiento que impulsan la productividad y la eficiencia en tus operaciones", afirma Paco.

"Nuestra amplia gama de motores garantiza que encontrarás la potencia y el rendimiento que necesitas, sea cual sea tu industria", señala.

No me imaginaba esta evolución en los inicios, ha sido un crecimiento de vértigo. Paco Jurado, fundador de Jucamp Motor

Desde entonces sale a la carretera dos veces por semana para vender a los clientes. El ubetense calcula que puede tener "algunos millones de kilómetros a sus espaldas".

Recuerda un día especialmente largo en la carretera, en el que hizo un viaje de ida y vuelta Úbeda a Barcelona: "Fueron más de 1.500 kilómetros, salí a las 3 de la madrugada y volví a casa a los 11 de la noche".

El trabajo y el esfuerzo es una de sus claves desde sus inicios. "Le dedico diariamente 10 o 12 horas a Jucamp, cuando estoy de viaje pueden llegar a 14 o 15", comenta.

Esto ha permitido que la empresa haya crecido constantemente en una evolución que su fundador "no imaginaba en sus inicios" y que califica como "un crecimiento de vértigo".

Los trabajadores posan delante de la fachada de Jucamp. Cedida

El volumen de negocio abarca toda España y Portugal, parte de las ventas se llevan a cabo en Francia e Italia. Y es que es Plataforma Premium Partner de Relhko, lo que lo convierte en el distribuidor oficial de motores.

La facturación también ha crecido "poco a poco" gracias "al equipo humano que formamos", que también ha crecido. "Hoy por hoy nos encontramos en el mejor ejercicio de toda la historia de Jucamp y con muchas perspectivas de futuro", explica.

"Según las previsiones para este ejercicio superaremos con creces los 2 millones euros". Respecto al futuro, Paco vislumbra un escenario "muy interesante" a pesar de que "los años no pasan en balde y no se tienen las mismas fuerzas".

"La ilusión es la misma, si alguno de mis hijos quiere seguir adelante con el negocio ahí estaré para apoyarle y ayudarle", confiesa. El futuro dirá, pero esta empresa vive "el mejor momento de su historia".