Lucas Muñoz-Alonso, empresario de 32 años: "Trabajo sin pensar en un horario de 5 días a la semana"

Humildad, pasión y trabajo. Así se define Lucas Muñoz-Alonso de Haro, un joven empresario que ha hecho de esos tres valores la base de su trayectoria profesional. Su vocación se orienta al ámbito del deporte, la salud y la tecnología.

Nacido en Linares en el seno de una familia de profesores. Muñoz-Alonso ve en sus padres “unos referentes en todos los aspectos” de su vida, según confiesa a EL ESPAÑOL desde su oficina en el centro de Madrid.

Su madre, profesora de conservatorio, le acercó a la música desde pequeño, tocando el violín y participando en un coro. Su inquietud le llevó a dedicarse al fútbol, jugando en Tercera División con el UCAM Murcia. Incluso representó a España en el Mister Supranational.

Lucas Muñoz-Alonso de Haro. Cedida

Tras empezar la carrera de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, se decantó por estudiar Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Murcia. Esto le abrió la puerta a una beca para cursar Gestión Deportiva en Estados Unidos, una experiencia que amplió su visión del mundo.

A sus 32 años, Lucas Muñoz es CEO de Exum, cofundador de Kitcar Wash y socio de Lalama Sillah, fundador del Grupo Reset. Además, trabaja activamente en Reset Nutrition y ultima el lanzamiento de una nueva marca de bebidas saludables, Time Drinks.

En 2021 representó a España en el certamen internacional de belleza Mister Supranational. ¿Cómo se adentró en ese mundo?

La organización del certamen llevaba varios años ofreciéndome participar, pero yo era un poco escéptico. Creía que solo se asociaba a un tipo de perfil de persona que se preocupaba únicamente por su físico.

Descubrí que no era así. Se valoraba la formación personal y profesional del individuo y me resultó muy interesante el poder involucrarme y dar visibilidad a una asociación de niños con enfermedades oncológicas de Jaén, llamada “Pídeme la Luna”.

Posteriormente he hecho campañas de colaboración con la “Asociación Asindown” de niños con Síndrome de Down, la “Asociación Bicicletas Sin Fronteras” enviando y reciclando más de 2500 cascos de bicicletas a niños de África.

Actualmente desde el Grupo Reset organizamos Reset Running, una carrera anual de 10 kilómetros que destina todo el dinero recaudado de las inscripciones a asociaciones benéficas de la región de Cádiz, la próxima será para la Asociación de Autismo El Puerto que se celebrará el 22 de Marzo de 2026 en El Puerto de Santamaría.

¿Qué le supuso participar en el concurso?

Participar en Mister Supranational me dio una visión global que te vuelve mucho más tolerante y transigente con la diversidad cultural. Lucas Muñoz-Alonso de Haro, CEO y deportista

Fue una motivación para recuperar mi forma física, que durante los meses de pandemia se había visto bastante mermada. Representar a España fue una experiencia muy enriquecedora. Me permitió enfrentarme a desafíos en los que nunca pensé y que me supusieron un reto, como aprender a desfilar o coreografías de baile.

Pude interactuar con todo tipo de personas de diferentes culturas. No solo te hace más sensible, sino que te permite tener una visión global que te vuelve mucho más tolerante y transigente con la diversidad cultural.

Háblenos de sus diferentes proyectos como emprendedor.

Soy socio y cofundador de Kitcar Wash. Una empresa ofrece a los lavaderos de coches digitalizar su negocio. Les permite tener un control sobre las reservas, los ingresos, información de clientes, contabilidad, empleados, posicionamiento web...

Es una app que funciona como un software integral para este tipo de empresas, ya que es utilizado tanto por los propios lavaderos, como por los usuarios que pueden a través de ella hacer sus reservas.

Nuestro objetivo es ampliar en el futuro las funcionalidades de la app para que sea útil también en otros sectores del automóvil. A mis socios y a mí siempre nos ha apasionado el mundo del motor, y creemos haber identificado en este sector necesidades que no estaban lo suficientemente cubiertas.

También soy socio y CEO de Exum. Esta empresa ha creado un software para la gestión integral del funcionamiento diario de restaurantes. Tiene una gran variedad de funcionalidades que están organizadas en módulos.

Lucas Muñoz-Alonso de Haro y su socio Lalama Sillah. Cedida

Entre ellos el de cocina que gestiona el stock de alimentos, la optimización de recursos, el inventario. El módulo de fidelización de clientes, el de gestión de personal o reseñas.

Trabajo en la creación, dirección y expansión de la marca de suplementación deportiva Reset Nutrition. Actualmente disponemos de dos tiendas físicas: una dentro del club Reset, en el Puerto de Santa María, y otra en Jerez, dentro del centro comercial Carrefour Norte, además de un ecommerce.

Además acaban de lanzar una marca de suplementos.

Es un hito importante tener nuestra propia marca de suplementos de proteína, creatina e isotónico de gran calidad. Están pensados no solo para el deporte sino para aportar más energía, concentración y recuperación en nuestras tareas diarias.

La marca apoya a deportistas profesionales de varias disciplinas como Nayanesh Ayman (campeón del mundo de muay thai), Lucía Pérez (jugadora profesional de pádel).

Me gustaría continuar en España y contribuir a que las cosas vayan mejor aportando mi trabajo. Lucas Muñoz-Alonso de Haro, CEO y deportista

Hemos conseguido posicionarnos muy bien en el mundo del motor con pilotos de Moto GP, como Fermín Aldeguer, Marcos Ramírez, en Superbikes con Iker Lecuona y en el campeonato femenino de motociclismo con Beatriz Neila. Además, estamos trabajando en la creación de un equipo propio de MTB.

También estoy trabajando en un proyecto nuevo con mi socio Lala. Una empresa de bebidas saludables que pensamos lanzar a final de año y que se llama Time Drinks. Esperamos que tenga una buena aceptación tanto por sabor, como por sus propiedades beneficiosas para la salud de cualquier tipo de consumidor.

Con tantos proyectos sobre la mesa, ¿cuántas horas dedica al trabajo?

Lo que cuenta para sacar adelante tus proyectos es la intensidad con la que trabajas sin pensar en un horario de 5 días a la semana. Con frecuencia, no tienes horario y tienes que trabajar también los fines de semana.

Cuando estás inmerso en proyectos en los que tienes responsabilidad, la verdad es que no puedes desconectar en ningún momento. En todo caso, para poder ser efectivo en lo que haces, tienes que encontrar también el tiempo necesario para hacer deporte, estar con tus amigos y tener nuevas experiencias. Para mí esto es esencial.

¿Cuánto le generan a nivel económico estas empresas?

Estoy trabajando ahora mismo en proyectos que están en desarrollo y crecimiento. Mi situación ahora mismo es estable, me permite vivir y confío en que tengamos beneficios que nos permitan seguir reinvirtiendo y creciendo.

En los últimos meses muchos emprendedores se están marchando de España por temas fiscales, ¿se lo plantea?

Entiendo que para muchos emprendedores la situación sea muy negativa y piensen en marcharse. Pero a mí me gustaría continuar en España en la medida de mis posibilidades y contribuir a que las cosas vayan mejor aportando mi trabajo. Me encanta mi país, su forma de vida, las costumbres, la gente…

¿Cuáles son los valores, competencias y experiencias más importantes para crecer a nivel personal y profesional?

En cuanto a los valores, la constancia es fundamental. Creer en tu proyecto para superar los momentos difíciles y tener claro que los resultados pueden tardar en llegar.

También hay que ser capaz de aprender de los demás y reconocer que lo que consigas no solo ha dependido de ti. Tienes que ser coherente con las decisiones que tomes. Es importante pensar, no solo en el momento, sino en las consecuencias que tu actuación puede tener a medio y largo plazo.

Las competencias más valiosas creo que son la capacidad para trabajar en equipo y estar atento para adaptarse a los cambios. Y, no hace falta decirlo, estar al día en los conocimientos necesarios para planificar y gestionar los recursos humanos y materiales.

A mí me ha sido muy útil participar en las actividades de algunas asociaciones de emprendedores como Lideremos, que es una lanzadera de liderazgo y talento juvenil, o CEAJE, la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios.

Si estás atento a los cambios sociales y tecnológicos te das cuenta de que hay nichos que aún no están cubiertos. Lucas Muñoz-Alonso, CEO y deportista

Las experiencias dependen de la trayectoria vital y profesional de cada uno. En mi caso el deporte ha sido muy importante por los valores que me ha permitido adquirir. Creo que cualquier persona que quiera emprender, que quiera crear algo nuevo, ha tenido en su vida experiencias valiosas que le han llevado a tener esa ilusión.

¿Cómo se pueden identificar las oportunidades de negocio?

Observando a tu alrededor, ser consciente del cambio, no perder de vista que todo lo que veas que puede ser una oportunidad, tiene que coincidir también con tus propias aptitudes y tus motivaciones. Si estás atento a los cambios sociales y tecnológicos te das cuenta de que hay nichos que aún no están cubiertos.

Se trata de encontrar estas necesidades o de ofrecer nuevas formas de hacer las cosas. Y, para ello, lo fundamental es estar atento a lo que nos rodea, investigar el campo que te interese y pensar que podrías aportar.

Lucas Muñoz-Alonso de Haro. Cedida

Como linarense, le tengo que preguntar por la reapertura de Santana Motors, que traerá 2.000 nuevos empleos a su ciudad. ¿Qué opinión le merece?

Aunque no he vivido en Linares, la visito frecuentemente y mantengo relaciones familiares y de amistad. Estoy siempre interesado en lo que ocurre en mi ciudad.

Dentro de poco comenzará el ensamblaje de nuevos vehículos con socios tan importantes como la empresa china Coronet, especializada en automóviles y todoterrenos de uso civil y militar.

Va a ser muy importante para la creación de puestos de trabajo y para que Linares vuelva a tener la vitalidad económica que tuvo en el pasado.