Alejandro (24), español con raíces chinas: “En España se trabaja 40 horas por ley. En China, no hay ley”

Alejandro Zuhang, empresario chino afincado en España, durante una intervención en un vídeo de YouTube. E.E.

Se llama Alejandro. Pero también Zuhang. Son la misma persona. Y es que Alejandro es su nombre en español, y Zuhang, su nombre en chino. En un vídeo de YouTube, le han preguntado sobre quién trabaja más, un español o un chino.

Y su respuesta hace bueno el dicho de que “trabajas más que un chino”. Es decir, que trabajan mucho, con gran esfuerzo hasta la extenuación. ¿A quién se refiere Alejandro? Pues su respuesta no viene a hacer otra cosa que reafirmar la frase antes expuesta.

“Un español por ley trabaja 40 horas pero allí, en China, no hay ley. O sea, en el contrato no pone cuántas horas tienes que trabajar”, remarca en una entrevista en el podcast Sísifo

Trabajo por beneficios

Con esa respuesta, la pregunta que flota en el aire es cuántas horas puede llegar a trabajar un chino en su puesto de trabajo. “Puedes trabajar 50 horas, puedes trabajar 20. El que termina antes se va a su casa”, relata.

Y matiza que esta productividad llevada al extremo es fruto de poder conseguir otra serie de beneficios. “A lo mejor te puedes coger cinco días de vacaciones porque los dos primeros días de la semana has terminado tu trabajo”, indica.

Una situación que, en España, califica como “imposible”. ¿Por qué? Porque aquí “tienes que trabajar de lunes a viernes 8 horas todos los días”.

Eso sí, también recalca que “nunca verás a un chino en el trabajo que se pega su horita de descanso para tomarse una cerveza, o para fumarse cuatro cigarros. Un chino es capaz de tirarse, si hace falta, 14 horas seguidas trabajando para terminar todas las tareas que tiene”.

Mientras que, en España, si una persona va al trabajo, y no le da tiempo concluir sus tareas un día, lo deja para el otro. “Total, me quedan otras ocho horas”, apunta.

Alejandro, o Zuhang, nació en Jerez de la Frontera (Cádiz), hijo de padres emigrantes. Con ocho años de edad, regresó a China, donde estudió Primaria. Después regresaron para establecerse en Madrid, ciudad en la que reside en la actualidad.