Confirmado por Hacienda: miles de contribuyentes comienzan a recibir las 'cartas del miedo'

Fue el pasado 30 de junio cuando concluyó la campaña de la Renta 2024-2025. Y, a partir de ese mismo día, Hacienda está enviando a algunos contribuyentes una serie de notificaciones. Quienes las acaben recibiendo en su casa pensarán aquello de 'con Hacienda hemos topado', y les entrará el miedo en el cuerpo.

Nos referimos a las conocidas como 'cartas del miedo'. Antes de entrar en detalle sobre las mismas, conviene recordar que el periodo de revisión por parte de la Agencia Tributaria de los trámites fiscales por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) puede alargarse hasta 4 años.

Es decir, que Hacienda tiene hasta 2029 para avisarnos de los fallos cometidos en la declaración de este año. Sin embargo, no suele dejar el trabajo para última hora, y antes de que finalice 2025, enviará ya estas misivas a miles de contribuyentes.

Así son las ‘cartas del miedo’ de Hacienda

Las ‘cartas del miedo’ son notificaciones en las que la Agencia Tributaria suele solicitar información adicional al contribuyente. Esta es una de las razones por las que una persona puede recibir este tipo de mensajes.

La otra es cuando la AEAT reclama que se conteste a un requerimiento concreto. La pregunta es: ¿son muchas o pocas las ‘cartas del miedo’ que envía Hacienda?

¿Qué tipo de ‘cartas del miedo’ hay?

Aunque genéricamente se conoce a estos envíos como ‘cartas del miedo’, no todas son para echarse a temblar. Porque son bastante diferentes entre sí: unas simplemente solicitan información adicional, aunque otras pueden acarrear sanciones.

Y esto será así si Hacienda ve alguna irregularidad, o incidencia fiscal, en la declaración de la Renta.

Como ya se ha dicho, hay diferentes modelos de ‘cartas del miedo’. Una de ellas es la conocida como ‘carta informativa’.

En esta ocasión, y siguiendo con el símil, no asusta. Simplemente es información que la AEAT envía. Eso sí, aunque el contribuyente no debe responder, sí debe verificar que se ha recibido.

Esta es una de las señas de identidad de las ‘cartas del miedo’ de Hacienda. Todos los envíos son certificados, por lo que es necesario confirmar por el ciudadano que se ha recibido.

La situación cambia si se recibe un ‘requerimiento’. En este caso, dicha carta llega al buzón porque Hacienda detecta que la información que contiene la declaración no coincide con la que ellos tienen en sus informes fiscales. Si no se responde, Hacienda podría emitir una sanción.

Otras cartas que puede enviar Hacienda

Otra de las cartas que pueden recibir los contribuyentes es la conocida como ‘propuesta de liquidación’. En este supuesto, lo hace porque entiende que hay que modificar alguna información que considera que es errónea.

Menos ‘miedo’ da la ‘resolución de procedimiento’. Simplemente es la notificación definitiva sobre los procedimientos que el contribuyente ha mantenido abiertos con la AEAT. Todo lo contrario que la ‘providencia de apremio’.

En este caso, Hacienda establece unas fechas en las que hace saber al contribuyente cuándo va a cobrar la deuda contraída. Dicho contribuyente debe responder lo antes posible para intentar recurrir o aplazar el pago.

Muy similar es la ‘diligencia de embargo’. Sin embargo, en este supuesto, Hacienda informa del cobro de la deuda contraída.

Y dejamos para el final dos ‘cartas del miedo’ que asustan: una, es el ‘inicio de investigación de inspección’; y, otra, el ‘expediente sancionador’.

La primera es una solicitud de documentación para una inspección de Hacienda; la segunda, la confirmación por parte de la Agencia Tributaria de que el contribuyente ha cometido algún tipo de infracción fiscal.

Las sanciones que puede poner Hacienda

Si la declaración sale a pagar, y el contribuyente no lo hace, se cargará un interés del 1% el primer mes, y un 1% adicional por cada mes más que pase. Así, en julio será del 1%; en agosto, del 2%; en septiembre, del 3%...

Además, a partir de los 12 meses, el recargo pasa a ser ya del 15% junto a los intereses de demora correspondientes.

En el caso de recibir un requerimiento, la penalización varía entre el 50% y el 150% del total de la deuda. Eso sí, puede aumentar dependiendo de si Hacienda considera que ha sufrido un perjuicio económico o la persona es reincidente.

Aparte, hay personas a las que les sale a devolver o les sale el resultado a 0 euros y no la presentan. Y lo hacen por desconocimiento o por descuido. En este caso, la sanción puede ser de 100 euros, si Hacienda no hace requerimiento, o hasta 200 euros, si manda una carta.