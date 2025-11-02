Ana vive en Burgos, pero trabaja en Madrid: "Salgo de mi casa a las 5:30 am, cojo un bus de 2 horas y aun así me compensa"

Las claves nuevo Generado con IA Ana vive en Burgos pero trabaja en Madrid, viajando dos horas en autobús para llegar a su trabajo. La crisis de la vivienda en España ha llevado a muchas personas a vivir lejos de su lugar de trabajo debido a los altos precios de alquiler. El precio medio del alquiler en Madrid es significativamente más alto que en Burgos, lo que hace que vivir fuera de la capital sea más económico para personas como Ana. El teletrabajo, que ha aumentado tras la pandemia, permite a Ana trabajar desde casa varios días a la semana y así reducir sus desplazamientos.

Mientras muchos apenas apagan el despertador, a las 05:30 de la mañana, Ana está en la parada del autobús que la llevará a Madrid a más de dos horas de distancia.

Su historia es solo un ejemplo de lo que cientos de personas viven cada día en España: tener el trabajo en una gran ciudad y el hogar en otra.

La crisis de la vivienda ha empujado a muchos españoles a situaciones límite. Pisos de 20 metros cuadrados, alquileres por encima del salario medio y jóvenes que deben elegir entre compartir piso con desconocidos o recorrer cientos de kilómetros para ir a trabajar.

"Un piso cuesta lo mismo que una habitación en Madrid"

Según datos del portal Fotocasa, el precio medio del alquiler en España alcanzó en 2024 su máximo histórico: 11,87 euros por metro cuadrado, un 22% más que hace cinco años.

En Madrid, ese precio se dispara hasta los 18 euros. Mientras tanto, en Burgos apenas llega a los 8,50 euros.

Ana lo tiene claro: "Estuve viviendo en Madrid dos años y medio. Pasaron una serie de cosas en el piso en el que vivía, que fue lo que me hizo tomar la decisión de irme de ahí", confiesa a través de su cuenta de TikTok.

Decidió irse a Palencia, donde residen sus padres. Sin embargo, seis meses después, empezó una nueva etapa; esta vez, viviendo con su novio en Aranda de Duero, Burgos.

Sin embargo, no todo son facilidades. "El problema es que en Aranda no hay tren", explica. Su única opción es el autobús, y el viaje lo hace un par de veces por semana. Las demás jornadas teletrabajo.

"Viendo cómo están los alquileres actualmente en España, claro que me compensa, porque lo que yo pago por vivir en Aranda sería el alquiler de una habitación en Madrid", sentencia.

El suyo es un reflejo de una nueva generación que busca un nuevo camino al que acoplarse. Según el Ministerio de Vivienda, más del 40% de los jóvenes destina más del 30% de su sueldo a pagar el alquiler.

Además, el teletrabajo, que creció casi un 80% tras la pandemia, ha hecho posible que muchos trabajadores como Ana, vivan lejos de las grandes capitales sin perder su empleo.

"La vida en Aranda es mucho más barata que en Madrid", repite la joven. Y aunque reconoce el sacrificio de su jornada, no se arrepiente. "Estoy muy consciente del ritmo de vida que llevo, es bastante loco. No tiene ningún sentido quejarme", señala.