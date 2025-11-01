Marta, afectada por los abusivos precios del alquiler: "Volví a mi pueblo de 130 habitantes, ahora soy ganadera con 500 cabras"

Marta y una ganadera cuidando a su ganado de cabras creadas con IA. Montaje.

España vive una crisis de vivienda que golpea fuerte a quienes alquilan. Los precios no paran de subir y pagar un alquiler hoy en día se ha convertido en un auténtico lujo.

Según datos del INE, el alquiler medio supera los 1.100 euros mensuales, mientras que los salarios se mantienen sin crecer.

Más del 65% de los menores de 30 años siguen viviendo con sus padres porque no pueden permitirse una casa propia. Incluso, los que son mayores de 40 años, se han visto obligados a compartir piso.

Marta lo sabe bien. Vivía en Zaragoza, pero el alquiler disparado la dejó sin opciones. Por eso decidió volver a su pueblo, Torralba de los Sisones, con solo 130 habitantes y a hora y media de la ciudad.

"El tema de los alquileres no ayudan, es muy alto y marca el ritmo económico de servicios y de todo lo que uno se pueda imaginar", confiesa en El programa de Ana Rosa.

Ahora Marta es ganadera. "Tengo 500 cabras y con eso limpiamos montes, regeneramos suelos y hacemos cortafuegos. Hacer cosas bonitas y sumar, a veces no es tan difícil", cuenta.

Pese a lo que muchos piensen, su rutina es intensa: los animales comen todos los días y no hay descanso. Pero eso no impide que Marta disfrute de la paz y tranquilidad. "Las distancias son muy cortas y no se pierde tiempo... es una gozada", detalla.

La crisis no es solo de precios, es estructural. El Ministerio de Transportes confirma que falta vivienda asequible y que medidas como aumentar la vivienda social aún no son suficientes para frenar esta escalada.

Mientras tanto, historias como la de Marta muestran que muchos buscan en el campo una alternativa real para vivir y trabajar, lejos de unos alquileres imposibles.

La España vaciada frente a los alquileres

La vivienda en las grandes ciudades ya camina por las nubes: el precio de los pisos superan máximos tanto en venta como en alquiler.

Pese a ello, las localidades, que se han quedado sin habitantes por la falta de oportunidades laborales, son ahora una opción que ofrece sus viviendas a precios asequibles.

Que se lo digan a Virgilio Antón, alcalde de Santa Cruz de Maya. "Por ahí se puede encontrar alquileres por 250 euros o 300 euros", confesó a Ana Rosa.

A demás, explicó que también se echa en falta a profesionales cualificados para oficios "porque se están perdiendo" tales como especialistas en la construcción, carpintería y aquellas formadas en personas mayores.