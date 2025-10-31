Verónica, ingeniera, sobre la falta de trabajadores: "El 85% de compañías tiene dificultades para cubrir sus vacantes"

Las claves nuevo Generado con IA El 85% de las compañías en España enfrenta dificultades para cubrir vacantes debido a un desajuste entre el sistema educativo y las necesidades empresariales, según la ingeniera Verónica Pascual. A pesar de la alta demanda de empleos en áreas STEM, solo el 31% de los hombres y el 9% de las mujeres graduados en España optan por estas carreras. La Fundación ASTI, liderada por Verónica Pascual, busca cerrar la brecha entre educación y mercado laboral fomentando el interés por la ciencia y tecnología desde edades tempranas. El segmento de perfiles digitales le costó a España 14.000 millones de euros en 2023, resalta Pascual, subrayando la urgencia de solucionar la falta de profesionales cualificados.

En un contexto en el que España afronta una preocupante falta de profesionales cualificados en los sectores tecnológicos y científicos, la ingeniera burgalesa Verónica Pascual, presidenta de la Fundación ASTI y una de las voces más autorizadas del ámbito industrial, advierte del riesgo de no actuar a tiempo.

En conversación con EL ESPAÑOL, alerta: "El 85% de las compañías declara dificultades para cubrir sus vacantes". Una cifra que, asegura, refleja el desajuste entre el sistema educativo y las necesidades reales de las empresas.

Hija de un ingeniero industrial y de una economista, Verónica creció en un hogar que fomentaba la innovación y la visión global. Su pasión por los aviones la llevó a estudiar ingeniería aeronáutica y, posteriormente, un MBA en el Collège des Ingenieurs de París.

Verónica Pascual, ingeniera aeronáutica.

Apenas con 25 años, Pascual asumió el reto de liderar ASTI, una compañía familiar. "Mis padres me llamaron pidiendo ayuda con la compañía, así que lo dejé todo y me incorporé en ASTI", explica.

Durante los primeros años ocupó distintos cargos en dirección técnica y comercial hasta que, en 2006, asumió la Dirección General y, dos años después, adquirió el 100% de la compañía. Asimismo, con el paso de los años, convirtió a ASTI en ASTI Mobile Robotics, un líder europeo de proyectos basados en robótica móvil.

Esta intensa experiencia al frente de la empresa le permitió observar de primera mano las dificultades que enfrentan las empresas para encontrar talento cualificado, una realidad que ha reflejado a este medio.

"Conviven tres hechos difíciles de ignorar: una alta tasa de paro juvenil, un 35% de sobrecualificación y, el 85% de las compañías declara dificultades para cubrir sus vacantes", manifiesta.

A pesar de que nueve de los diez empleos de mayor demanda futura están en áreas STEM, la elección de estas carreras por parte de los jóvenes disminuye.

Tal y como corrobora Verónica, solo el 31% de los hombres y un 9% de las mujeres graduados en España optan por ellas.

"En el segmento de perfiles digitales, esto nos costó 14.000 millones de euros en 2023", advierte.

Consciente de esta realidad, Pascual impulsó la Fundación ASTI para fomentar competencias STEM desde edades tempranas, un esfuerzo que busca cerrar la brecha entre educación y mercado laboral.

La fundación trabaja con miles de jóvenes para estimular su interés por la ciencia y la tecnología. "Nuestro Observatorio STEM nos dice que solo un 3,5% de los estudiantes de ESO y Bachillerato quiere estudiar grados TIC y solo un 14% se inclina por las ingenierías", subraya.

Las cifras son aún más preocupantes en el caso de las chicas: 1,5% y 4% respectivamente. Para revertir esta tendencia, ASTI ofrece programas educativos prácticos y lúdicos, desde kits tecnológicos que introducen a los niños en la electrónica y la mecánica, hasta el ASTI Robotics Challenge, que reta a los alumnos a desarrollar proyectos reales.

Como mujer en sectores tradicionalmente masculinizados, Pascual reconoce que las barreras existen, pero asegura que la clave está en la orientación y los referentes.

"Es imposible que una niña se plantee estudiar ciertas carreras si no sabe en qué consisten, cuál es su contribución al mundo y si no tiene referentes femeninos", concluye.