Reconectados Rural: la digitalización que conecta a los mayores de los pueblos

El programa impulsado por la Fundación Telefónica ofrece formación digital gratuita a mayores de municipios de menos de 5.000 habitantes, reduciendo brecha, soledad no deseada y desigualdad.

En un contexto en el que la digitalización alcanza todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana, la apuesta por la tecnología constituye algo más que una pose: es una excelente oportunidad para revitalizar el mundo rural y, de paso, aportar formación y conocimientos a una parte de la población que apenas ha tenido contacto con este paradigma.

La iniciativa Reconectados Rural, impulsada por Fundación Telefónica, asume la ambición de acercar competencias digitales a las personas mayores del medio rural para reducir la brecha digital, fomentar el envejecimiento activo y combatir la soledad no deseada.​El programa, de carácter gratuito y presencial, se desplegará hasta 2026 en municipios de menos de 5.000 habitantes de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Comunidad de Madrid.​

La propuesta de Fundación Telefónica es muy pertinente porque, en nuestro país, el 73% de las personas de 65 a 74 años carece de competencias digitales básicas.​Es una realidad que tiene mayor incidencia en el entorno rural, donde las oportunidades son menores que en el ámbito urbano.​

Con la edad, además, las estadísticas resultan más esclarecedoras: por encima de los 75 años, hasta el 92% de dicha población carece de estas aptitudes, con especial incidencia entre las mujeres mayores, el grupo con mayor riesgo de exclusión digital.​

Actuar en los pueblos, por tanto, no es solo una cuestión de acceso a la tecnología, sino de equidad territorial, salud y cohesión social en un país que envejece y se vacía demográficamente en sus zonas rurales.​

Talleres presenciales y gratuitos

La propuesta formativa combina talleres presenciales y gratuitos de unas 8 horas totales, repartidas en varias sesiones para facilitar la asimilación y el ritmo de aprendizaje.​Los grupos, de hasta 15 personas, permiten trabajar de forma cercana, práctica y personalizada con educadores especializados.​

Los contenidos se centran en 'aprender haciendo', con demostraciones guiadas, práctica supervisada y resolución de problemas reales que los mayores encuentran al usar su móvil o acceder a servicios digitales.​

Los módulos abarcan desde WhatsApp y videollamadas hasta la Carpeta Ciudadana, la banca y la salud digital, reforzando la seguridad, la privacidad y la autonomía en la toma de decisiones en línea.​

Además, se ofrecen recursos de apoyo en línea y fuera de línea para repasar lo aprendido y ampliar temas de interés, consolidando hábitos digitales sostenibles.​

Todo el itinerario está alineado con el marco europeo DigComp para asegurar calidad y estandarización en cualquier municipio.​

Una iniciativa que crece

El despliegue comenzó en Andalucía en mayo de 2025 y, desde entonces, se ha ampliado de manera progresiva a Extremadura, Castilla y León y Castilla-La Mancha, respondiendo a una alta demanda en comarcas con fuerte presencia rural.​

Este mismo mes, la iniciativa ha aterrizado en la Comunidad de Madrid para acercar el modelo a nuevos pueblos y facilitar que más mayores den el salto digital con acompañamiento cercano. ​La coordinación con ayuntamientos y entidades locales permite ajustar calendarios, espacios y difusión a la realidad de cada territorio.​

Reconectados Rural es una extensión específica del proyecto Reconectados, activo desde 2023, que ya ha formado a más de 50.000 personas mayores en competencias digitales en toda España.​ Ahora, su versión rural da un paso más para llegar a quienes más lo necesitan en pueblos dispersos o con menor oferta formativa.​

Reconectados Rural prevé formar a entre 3.500 y 4.000 personas en cinco comunidades autónomas hasta el primer trimestre de 2026, consolidando redes locales de aprendizaje.​El impacto trasciende la mera adquisición de habilidades: reduce el aislamiento, la soledad no deseada y la brecha de género en el acceso digital, factores clave para un envejecimiento saludable.​

Su propósito es acercar una formación útil, humana y adaptada a las necesidades reales de las personas mayores que viven en municipios pequeños, priorizando la autonomía en el uso del móvil y la seguridad en la red.​

El programa está alineado con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation EU, y se integra en el Reto Rural Digital, sumando recursos públicos y capacidad de ejecución territorial.​

Coordinación con agentes locales

El trabajo en alianza con ayuntamientos y agentes locales multiplica el alcance, optimiza recursos y fortalece la continuidad del aprendizaje en cada municipio.​ “Con este programa queremos acompañar a las personas mayores en su proceso de aprendizaje digital, facilitando su inclusión y participación activa en la sociedad”, afirma Inés Temes, directora de Innovación Social y Empleabilidad de Fundación Telefónica.​

“La transformación es visible desde la primera sesión: pueden hacer gestiones desde casa, comunicarse mejor con sus familias y sentirse parte activa de la sociedad digital”, subraya Silvia Movellán, responsable del proyecto.​

Las voces locales, sumadas a testimonios de participantes, dan cuenta de una transformación medible y profundamente humana.​ El objetivo para el primer trimestre de 2026 es formar a miles de mayores del entorno rural, dejando una huella de autonomía, autoestima y participación ciudadana que perdure en el tiempo.​

Con respaldo institucional, financiación europea y un diseño pedagógico de calidad, el modelo es replicable y escalable a nuevos territorios rurales.​ Reconectados Rural demuestra que la digitalización inclusiva es posible cuando formación, acompañamiento y comunidad se encuentran en los pueblos, allí donde más falta hace.