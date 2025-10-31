Adrián (24 años), sobre el sueldo de un lavaplatos en Suiza: “Gana 4.640 euros brutos que se quedan en 3.780 euros netos”

Montaje de Adrián con una persona trabajando como lavaplatos en una imagen creada con IA.

Encontrar trabajo no es tarea fácil en muchos países. De ahí que muchas personas emigren a otros lares en busca de oportunidades. Uno de los países más apetecibles, y elegidos por muchos, es Suiza.

La razón de que sea un destino apetecido por muchos estriba, por ejemplo, en que es uno de los países más ricos del mundo. En concreto, ocupa el puesto quinto. También es uno de los países con el salario medio más alto.

¿Y cuánto cobra una persona que trabaja en la hostelería y se dedica a lavar platos? Adrián Kirchnitz, de 24 años de edad, lo ha contado en su canal de YouTube.

El sueldo de un lavaplatos

Según cuenta Adrián, “el sueldo bruto en Suiza en la montaña está en 4.300 francos suizos, de los cuales líquidos, en la mano, mes a mes, te quedan 3.500 francos. Es decir, que si los trasladamos a euros, esas cifras son de 4.640 brutos y 3.780 netos.

Conviene recordar, llegados a este punto, que Suiza es uno de los países con el salario medio más alto de Europa. Pero no sólo eso. Lo mismo sucede con los puestos relacionados con la hostelería, en general, y con el de lavaplatos, en particular.

Otro punto que hay que tener en cuenta es que los salarios dependen de una serie de factores. Entre ellos, la experiencia, la región en la que se desempeña el puesto de trabajo, y el establecimiento donde se desempeña la labor.

¿Y en qué consiste el trabajo de lavaplatos? Pues en limpiar platos y utensilios de cocina. “Todo se manda para dentro de la máquina que te lo saca seco y limpio. Si está muy sucio, se les pasa un manguerazo antes”, relata.

Hablando de sueldos, el medio mensual está entre 6.700 y 7.000 francos suizos (7.230 y 7.560 euros). En determinadas zonas, como pueden ser Zurich o Ginebra, dicha cantidad se eleva por encima de la media.

En el caso concreto del puesto de lavaplatos, ronda entre los 3.500 y los 4.800 (3.780 y 5.180 euros). Ahí entran en juego diferentes variables como la categoría del establecimiento y la zona donde esté ubicado, por ejemplo.

Esta cantidad está por debajo del sueldo medio que se paga en la hostelería. Así, y para personal base, hablamos de entre 4.200 y 4.800 francos suizos (4.530 y 5.180 euros).

Si ponemos el foco en camareros sénior, recepcionistas o chefs de cocina, puede estar por encima de los 6.000 y los 7.500 francos (6.480 y 8.100 euros). El salario mínimo para personal cualificado es de 4.470 francos (4.830 euros).