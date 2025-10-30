Una experta en horóscopo advierte a los Libra el 30 de octubre: "Soluciona un asunto importante con tu pareja"

Cristina Castaño, nacida el 30 de octubre de 1978, es Escorpio. Gtres

Hay muchos temas que nos ocupan el día a día y no nos dejan pensar con claridad. Los más importantes son la familia, la salud, el amor, el dinero, los amigos y el trabajo.

El horóscopo nos puede ayudar a resolver algunas de estas incógnitas según nuestro signo del zodiaco. La psicoanalista y experta, Victoria Vélez, cuenta a EL ESPAÑOL cómo será este día según tu horóscopo.

La actriz Cristina Castaño cumple 47 años este jueves 30 de octubre. Por lo tanto, es Escorpio.

La analista de psicoterapias habla sobre los Piscis: "Con la pareja será un día muy equilibrado y cariñoso."

Respecto a los Aries, Victoria cree que debes aprovechar "este día que será muy cariñoso y pasional con la pareja".

Para los Tauro será un día en el que "deberás filtrar las palabras que dices y pensarlo dos veces".

La numeróloga pitagórica asegura a los Géminis que "el compañerismo te ayudará y principalmente la forma de llevarte y de estar de acuerdo con tu pareja."

La experta asegura que a los Leo deben "mantener el equilibrio y la armonía a tu alrededor".

Mientras que para los Virgo que están en pareja aconseja utilizar "principalmente el cariño y la astucia de saber comunicarte con amor."

Para los Libra, nuestra analista augura lo siguiente: "Deberás solucionar un asunto importante con la pareja".

Mientras que los Escorpio deben "ser una persona serena y tranquila" con la pareja.

Para los Sagitario, el mensaje de Victoria es claro: "La paciencia y el idealismo" con la pareja serán la mejor forma de que crees un ambiente seguro y armonioso.

Por último, Victoria cree que los Capricornio tendrán "actuaciones positivas que ayudarán a todos los demás que te acompañan, principalmente a la pareja."