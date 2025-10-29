Una experta en horóscopo, sobre el amor de los Escorpio el 29 de octubre: "Resuelve malentendidos con tu pareja"

Emilia Mernes, nacida el 29 de octubre de 1996, es Escorpio. Europa Press

Hay muchos temas que nos ocupan el día a día y no nos dejan pensar con claridad. Los más importantes son la familia, la salud, el amor, el dinero, los amigos y el trabajo.

El horóscopo nos puede ayudar a resolver algunas de estas incógnitas según nuestro signo del zodiaco. La psicoanalista y experta, Victoria Vélez, cuenta a EL ESPAÑOL cómo será este día según tu horóscopo.

La cantante argentina, Emilia Mernes, cumple 29 años este miércoles 29 de octubre. Por lo tanto, es Escorpio.

La analista de psicoterapias habla sobre los Piscis: "Será un día para poner en marcha nuevos proyectos con amistades afines".

Respecto a los Aries, Victoria cree que "lo más importante en estos momentos es que organices todo de cara a tus metas".

Para los Tauro será un día en el que "tendrás mucha inspiración y tu parte creativa estará en auge".

La numeróloga pitagórica asegura a los Géminis que debes elegir "algún momento del día para mantener el tiempo de una forma armoniosa y cariñosa con la pareja".

En los Cáncer, será un día en el que "tu forma de trabajar y de acompañar a los demás será muy afortunada". Mientras que la experta asegura que a los Leo deben "cuidar de su salud y mantener también momentos de descanso y de introspección".

Mientras que para los Virgo están "ante un día especial" en el que su "inspiración será muy elevada".

Para los Libra, nuestra analista augura lo siguiente: "La confianza y el buen ambiente darán el resultado de tu cariño con las personas que tienes alrededor".

Mientras que los Escorpio deben "resolver malentendidos con la pareja de otras épocas".

Para los Sagitario, el mensaje de Victoria es directo: "Tal vez no sea un buen día para llegar a conclusiones conjuntas con la pareja".

Por último, Victoria cree que los Capricornio deben hacer hincapié en la salud y "cuidar sus hábitos alimenticios".