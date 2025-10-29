Cuándo se cobra el paro en noviembre de 2025: fecha confirmada por Santander, Caixabank, BBVA y otros bancos

Imagen de un hombre sacando billetes de euro de un cajero automático. Istock

Cada mes, miles de personas en España recurren a la prestación por desempleo como su principal ingreso mientras buscan un nuevo empleo.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se encarga de tramitar esta ayuda, que generalmente se paga entre los días 10 y 15 de cada mes, conforme a la normativa vigente.

Sin embargo, desde la pandemia, algunos bancos han comenzado a adelantar el abono de esta prestación, permitiendo que los beneficiarios tengan acceso a los fondos unos días antes.

Fechas oficiales establecidas

Para noviembre de 2025, se prevé que algunas entidades realicen el ingreso anticipado desde la primera semana del mes, mientras que la mayoría seguirá el calendario habitual.

A continuación, se detallan las fechas previstas para el ingreso de las prestaciones por desempleo correspondientes a noviembre, organizadas por entidad bancaria:

A partir del 4 de noviembre: Openbank, Banco Santander (previsión)

Openbank, Banco Santander (previsión) A partir del 6 de noviembre: Banco Mediolanum

Banco Mediolanum A partir del 10 de noviembre: Cajamar, Caixabank, Imaginbank, Unicaja, BBVA, EvoBank, Abanca, ING, Ibercaja, Cajasur, Banco Sabadell, Bankinter, Caja Siete, N26, Caja de Ingenieros, Cajas Rurales (la mayoría)

Es importante recordar que el pago corresponde a la prestación generada en octubre, ya que se realiza a mes vencido.

La fecha concreta puede variar ligeramente según la entidad, los festivos locales o los fines de semana.

Estado de la prestación

El SEPE permite verificar el estado de la prestación, revisar el historial de pagos y gestionar cualquier incidencia administrativa a través de su Sede Electrónica.

El acceso requiere identificarse mediante Cl@ve, certificado digital o DNI electrónico. Esta es la forma más rápida de comprobar si la ayuda ha sido aprobada, está activa o si existe alguna notificación pendiente.

Se aconseja a quienes reciben la prestación por desempleo revisar con regularidad su cuenta bancaria durante los primeros quince días del mes, especialmente si su banco suele adelantar los pagos.

Si el ingreso no se realiza en la fecha prevista, conviene contactar de inmediato con la entidad para descartar errores o incidencias.

También es útil acceder periódicamente a la web del SEPE para verificar que no haya bloqueos, suspensiones o requerimientos pendientes.

Anticiparse a posibles retrasos y organizar los gastos mensuales con cierta flexibilidad puede marcar la diferencia entre una gestión financiera tranquila y situaciones complicadas.