Un albañil español en Suiza advierte: “Por cada empleo de peón hay entre 100 y 300 currículos de estos perfiles”

Suiza es uno de los países más atractivos para trabajar, entre otras razones, por sus elevados sueldos. Se trata de la quinta economía más grande del mundo, con un PIB per cápita de 96.020 euros.

Uno de los sectores con más demanda de mano de obra es el de la construcción. Pero como explica Rafael Cubero, un albañil originario de Córdoba, con 12 años de experiencia allí, no es oro todo lo que reluce.

“Para una persona sin conocimiento o experiencia de construcción y sin idioma se puede convertir en una verdadera lucha de supervivencia el encontrar o mantener un trabajo”, afirma en un vídeo de YouTube.

Cientos de candidatos

Rafael pone el énfasis en los denominados como trabajos temporales. Basándose en su experiencia, las empresas rara vez ofrecen trabajos fijos a trabajadores temporales no calificados.

“Tened en cuenta que las temporeras tienen entre 100 y 300 currículos de estos perfiles. Ya veis lo complicado que es conseguir un puesto de trabajo. Y ya os digo, a través de empresa directamente, muy difícil”, subraya.

Y continúa relatando que este tipo de trabajadores lo que hacen es el trabajo sucio o el más pesado.

“Estoy harto de verlo. Chavales que vienen trabajan tres días, trabajan una semana, trabajan un mes, trabajan dos meses, trabajan un día incluso, sólo para sacar faena de carga pesada. O sea, que sólo vienen para hacer el trabajo sucio”, enfatiza.

Al manejar tantos currículos para el mismo puesto, conseguir un trabajo no es tarea fácil. Más bien, todo lo contrario. Sobre todo para los peones que, además, no se desenvuelven con el idioma.

“Este tipo de perfil, muy trabajadores, pero sin idioma y sin experiencia en la construcción, de estos hay muchísimos”, remarca Rafael Cubero. Como muestra, un botón.

“Hace dos semanas, en la obra donde yo estoy, tenía un portugués y a un español de origen boliviano conmigo. Los dos muy trabajadores pero sin experiencia en la construcción. El chico español no había trabajado nunca y el portugués sí que tenía experiencia pero en construcción de casas, no en obra civil”, relata.

Respecto a este último, Cubero cuenta que duró dos semanas más: “Pero en cuanto ha bajado otra vez el trabajo, o ha habido otro disponible que hablara alemán y tuviera algo más de experiencia, lo han echado también”.

¿Y si en vez de peones hablamos de oficiales? “Puedes tener algunas posibilidades más. Aun así, en muchas ocasiones te van a estar pidiendo que tengas algunos conocimientos del alemán o del francés”, insiste.

¿Y si no tienes empleo y caduca el permiso de residencia? Como en el caso del chico español antes indicado, tendrá que abandonar el país si no encuentra trabajo.