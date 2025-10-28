Santiago, dueño de un edificio: "Tiene 5 pisos, lo compré solo por 63.000 € y ahora consigo una rentabilidad del 16%"

Las claves nuevo Generado con IA Santiago compró un edificio en Lleida con cinco inmuebles por 63.000 €, desafiando las dificultades del mercado inmobiliario para jóvenes. El edificio, ubicado en el casco antiguo, ya estaba alquilado y genera una rentabilidad del 16% con ingresos mensuales de 1.110 €. A pesar de pagar al contado, Santiago planea financiar la compra con una hipoteca, a pesar de las dificultades bancarias por las cinco unidades registrales.

En un país donde los precios de la vivienda siguen por las nubes y muchos jóvenes sienten que jamás podrán tener casa propia, la historia de Santiago rompe esquemas.

Este joven, no solo ha conseguido comprar un piso, sino un edificio entero en Lleida. "Tiene cinco inmuebles. Es un local en planta baja mas tres plantas", explicaba a Libertad Inmobiliaria.

Su caso es una excepción. Según el Observatorio de Vivienda del Ministerio de Transportes y Agenda Urbana (MITMA), solo un 13% de los jóvenes españoles logra emanciparse antes de los 30 años. Sin embargo, Santiago decidió moverse entre esos pocos porcentajes que sí lo consiguen aprovechando una oportunidad donde otros ven riesgo.

5 inmuebles por 63.000 €

El edificio, situado en el casco antiguo de una localidad leridana de unos 20.000 habitantes, conserva buena parte de su esencia.

"Es una finca del año 60 o 70. Está en estado muy correcto, pero tiene cositas que arreglar", reconoce Santiago. Lo curioso es que optó por comprarlo ya alquilado.

"Lo que pasa es que lo he comprado ya alquilado, los pisos estaban en uso y con contratos vigentes", explica a Libertad Inmobiliaria.

Lo cierto es que Santiago no dudó en compartir los números que hay detrás de este éxito tan particular. "La compraventa fue por 63.000 €. Pagué un 10% de ITP, que fueron 6.300 €. La notaría subió un poco por haber varias referencias catastrales", puntualizó.

Incluso, previno gastar unos 2.000 € más "para arreglar un poquito la fachada del local, en caso de que haga falta".

El edificio genera actualmente unos 1.110 euros al mes en rentas. "Son 350 € y 200 € el piso de arriba, y el local tiene una previsión de 150 €", enumera.

"Consigo una rentabilidad del 16%"

En gastos anuales, calcula un 5% para mantenimiento, seguros de hogar e hipoteca, impago, IBI y basuras. Sin comunidad de vecinos, la gestión recae enteramente sobre él.

Aun con todo, la rentabilidad es buena: "Yendo a las rentabilidades, tenemos 16,16%. Da una neta del 13,3 % y un cashflow de entre 6.000 y 7.000 € anuales".

A pesar de haberlo pagado al contado, su idea es financiarlo. "La intención es sacar una hipoteca. Se pagó al contado porque el banco me puso problemas al tener cinco unidades registrales. Yo solo quería una hipoteca con cinco garantías hipotecarias", comenta.

Pero más allá de los cálculos financieros, Santiago recomienda que quienes sueñan con invertir, deben "llevar todo al milímetro".