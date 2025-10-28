Nacho, abogado, sobre el nuevo registro laboral: "Se han dado más de 70.000 euros a un trabajador por unas horas"

Las claves nuevo Generado con IA Nacho, abogado laboralista, destaca la problemática de las horas extra no pagadas en España, un tema que afecta a miles de trabajadores. Los tribunales han reconocido indemnizaciones de hasta 70.000 euros a trabajadores por horas extra no registradas ni pagadas. Desde 2019, las empresas en España deben llevar un registro diario de la jornada laboral, pero muchas incumplen esta obligación. Nacho aconseja a los trabajadores llevar un registro propio de sus horas y dejar constancia escrita si rechazan horas extra no remuneradas.

El abogado laboralista Nacho, conocido en redes sociales por su perfil Un Tío Legal, ha vuelto a poner sobre la mesa un asunto que afecta a miles de trabajadores en España: las horas extra no pagadas.

En uno de sus últimos vídeos, el abogado ha explicado cómo los trabajadores pueden reclamar esas horas y protegerse frente a posibles abusos, destacando que en algunos casos los tribunales han llegado a reconocer indemnizaciones superiores a 70.000 euros.

"Esta es la forma de conseguir cobrar todas tus horas extras y evitar hacer más gratis", comienza diciendo Nacho al inicio del vídeo publicado recientemente.

Desde 2019, todas las empresas en España están obligadas a llevar un registro de jornada diario, real y veraz, tal y como establece la legislación laboral.

Este registro debe reflejar las horas efectivamente trabajadas por cada empleado, una herramienta clave para controlar los excesos de jornada y evitar que las horas extraordinarias queden sin pagar.

Sin embargo, según recuerda Nacho, en la práctica muchas empresas no lo aplican correctamente o directamente no lo tienen.

En estos casos, la ley y la jurisprudencia están del lado del trabajador: si la empresa incumple su deber de registrar, basta con que el empleado aporte indicios de prueba para que un juez le pueda dar la razón.

"Si el registro de jornada no existe, el juez puede otorgar presunción de veracidad al trabajador si presenta pruebas razonables", explica el abogado.

Asimismo, insiste en que los trabajadores deben llevar un registro propio de las horas que realizan, incluso aunque su empresa tenga un sistema oficial de fichaje.

En este sentido, esas pruebas pueden ser una libreta, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, grabaciones o incluso la localización de Google.

No obstante, el consejo de Nacho no se queda ahí, y es que además subraya la necesidad de dejar constancia escrita si se decide rechazar la realización de horas extra no remuneradas.

"No te niegues verbalmente. Hazlo por WhatsApp, por email o mediante un burofax", aconseja. De este modo, si la empresa toma represalias o despide al trabajador por negarse, podría tratarse de un despido nulo, lo que implicaría la readmisión del empleado y una indemnización por daños.