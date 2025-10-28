José Elías (49) advierte a los empresarios: “La mejor decisión no es contratar cuando están desbordados de trabajo”

Las claves nuevo Generado con IA José Elías, propietario de La Sirena, afirma que no contrata personal cuando hay exceso de trabajo, sino cuando pierde el control de las decisiones. Elías considera que el exceso de trabajo no es negativo si se mantiene el control, y advierte de los riesgos de tomar decisiones apresuradas. Para Elías, la capacidad de pagar nóminas a fin de mes es un indicador de control del negocio. El empresario sugiere contratar personal cuando las decisiones se acumulan y no hay tiempo para reflexionarlas adecuadamente.

Cuanto más carga de trabajo hay, más necesidad de mano de obra. El axioma podría parecer de perogrullo. Pero hay quien difiere del mismo. Uno de ellos es José Elías, propietario de la cadena de congelados La Sirena.

El empresario, que también participa en otras firmas como Atrys Health, Ezentis o Healthline Food, desvela si hay que contratar o no cuando hay mucho trabajo. Y la respuesta puede sorprender a más de uno.

“No contrato cuando hay mucho trabajo. Lo hago cuando pierdo el control de las decisiones”, ha afirmado en la red social X (antes Twitter).

La mejor decisión

El millonario está convencido de que contratar cuando hay mucho trabajo “no es la mejor decisión”. ¿Por qué? Porque, a su entender, el exceso de trabajo “no es malo mientras tengas control de la situación”.

Entonces, ¿dónde está el problema? “Viene cuando empiezas a tomar decisiones sin tiempo para meditarlas. Cuando te llegan muchas decisiones seguidas y se te hace insostenible procesarlas bien”.

Es, en estas situaciones, cuando los empresarios suelen dar el paso y meter a alguien nuevo en el equipo. “Porque tener mucho trabajo significa que estás ingresando dinero... Y eso es bueno”, matiza Elías.

¿Cuándo llega lo malo? Cuando se pierde el control de las decisiones. “Eso significa que vas a empezar a cagarla... Y eso es malo”.

Llegados a este punto, surge la pregunta: ¿Cómo se sabe si se tiene o no el control? Desde su punto de vista, es muy fácil: “Si tienes para pagar las nóminas a final de mes, el negocio está más o menos controlado”, remarca.

Porque, a su entender, “si no tienes datos claros, la caja es un factor bastante bueno para medirlo. Por lo tanto, no contrates por exceso de trabajo”. ¿Cuándo será una buena idea?

“Contrata cuando veas que las decisiones se te empiezan a acumular y no tienes tiempo para pensarlas bien. Porque una mala decisión por falta de tiempo te puede joder más que estar saturado de curro”, concluye.