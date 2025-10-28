José, camarero, sigue trabajando a sus 74 años: "Estuve solo 4 meses jubilado, me sentía deprimido y aburrido"

Las claves nuevo Generado con IA José, un camarero de 74 años, volvió a trabajar tras solo cuatro meses de jubilación, sintiéndose deprimido y aburrido lejos de su rutina laboral. Se dio de alta como autónomo nuevamente para continuar su negocio de hostelería en Pontevedra, Galicia, y no tiene intención de jubilarse mientras su salud se lo permita. La jubilación parcial es una opción para compatibilizar trabajo y pensión, reduciendo la jornada laboral y cobrando una parte de la pensión, incentivada para reducir el déficit de la Seguridad Social.

Muchas personas están contando los días para que llegue el día de su jubilación. Sin embargo, existen excepciones de mayores que prefieren mantenerse activos porque no consiguen sentirse a gusto con la monotonía de la vida del pensionista.

José, que está a punto de cumplir 75 años, estuvo cuatro meses jubilado y se hartó de su nuevo estilo de vida lejos del mercado laboral. Por lo tanto, reaccionó rápido y se dio de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos para continuar vendiendo cafés y desayunos en un bar en Pontevedra (Galicia).

"Estuve solo cuatro meses jubilado y me sentía deprimido y aburrido", confiesa, haciendo gala de un espíritu emprendedor que le impide relajarse y descansar con su pensión de jubilación tras toda la vida trabajando.

"Voy a seguir hasta que me caiga sentado"

En un reportaje de los Servicios Informativos de Cuatro, José cuenta que durante su breve cuatrimestre como jubilado "estaba todo el día en cama", por lo que optó por darse "de baja en la pensión y volver a darme de alta como autónomo". Entonces, reabrió su negocio de hostelería y a día de hoy no tiene ninguna intención de jubilarse.

"Voy a seguir hasta que me caiga sentado y ya no me pueda levantar", dejando cristalino que solo la salud podría obligarlo a dejar de trabajar en su pasión por la hostelería y en atender a los clientes.

Existe, a su vez, un punto intermedio entre trabajar toda la vida y jubilarse a los 66 años y 8 meses -edad mínima para jubilarse actualmente en España si se ha cotizado durante 38 años y 3 meses-. Esta alternativa es conocida como la jubilación parcial.

Consiste en compatibilizar el cobro de una parte de la pensión con un trabajo a tiempo parcial, reduciendo la jornada laboral entre un 25% y un 75%. Asimismo, se cobra en paralelo un porcentaje de la pensión de jubilación equivalente a tu reducción de jornada.

Jubilación parcial

En beneficio, el trabajador continúa cotizando como si trabajase a jornada completa y, cuando completa el periodo de jubilación parcial, pasa a cobrar el 100% de la pensión que le corresponde, independientemente de que haya cobrado una parte de la prestación previamente.

El Gobierno tiene como objetivo, de esta manera, incentivar a que las personas en edad de retirada sigan trabajando durante más años y que se jubilen más tarde para reducir el déficit de la Seguridad Social y mitigar la falta de relevo generacional en profesiones manuales.