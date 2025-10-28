Alejandro Cereceda, español en Bali: "Pago 300 euros al mes por vivir en una villa de lujo con piscina privada"

Las claves nuevo Generado con IA Alejandro Cereceda vive en una villa de lujo en Bali por 300 euros mensuales, una diferencia sustancial en comparación con España. El coste de vida en Bali es notablemente bajo, con gastos mensuales de alimentación por 150 euros y alquiler de moto por 50 euros. Bali ofrece una amplia oferta educativa y un sistema sanitario adecuado, aunque para tratamientos complejos se recomienda buscar atención en otras ciudades. La seguridad en Bali es alta, con delitos menores en zonas turísticas, y su clima tropical permite disfrutar de actividades al aire libre todo el año.

Muchos españoles deciden abandonar nuestro país para iniciar una nueva vida en el extranjero, y mientras que algunos apuestan por desplazarse por Europa o poner rumbo a Sudamérica, otros prefieren destinos más exóticos como Bali (Indonesia).

Este es el caso de Cere en BALI (@CereEnBali) tiene un canal de YouTube en el que explica cómo es vivir allí, indicando entre otras cosas cuánto dinero cuesta al mes vivir allí, que es una de las preguntas que más le hacen.

El creador de contenido cuenta su experiencia, comenzando por el alojamiento: “Vivo en una villa de lujo con piscina privada por solo 300 euros al mes”, por lo que se puede encontrar una gran diferencia con respecto a España, donde una vivienda de esas características tendría un coste muy superior.

En cuanto a la alimentación, si se compra en el mercado local, se puede tener comida para todo el mes por apenas 150 euros, y si se opta por comer fuera, los precios son muy reducidos, pudiendo disfrutar de desayunos, comidas y cenas completos desde tan solo 2 euros.

Por otro lado, Cere explica que alquilar una moto cuesta solo 50 euros al mes, aunque se puede comprar una de segunda mano por unos 300 euros al cambio. Por si fuera poco, la gasolina “es prácticamente gratis”, ya que el litro solo cuesta 50 céntimos.

En cuanto a otros gastos, el creador de contenido habla de que un coco con tumbona en la playa cuesta 1 euro, cortarse el pelo también 1 euro, y un masaje de cuerpo completo, 6 euros.

¿Cómo es vivir en Bali?

En los últimos años, son muchos los ciudadanos extranjeros, entre los que se encuentran muchos nómadas digitales, los que han tomado la decisión de irse a vivir a Bali, una idílica isla de Indonesia que es perfecta para disfrutar de su naturaleza, cultura, templos y del clima tropical.

Además, como ya ha explicado Cere, el coste de vida lo hace mucho más atractivo si lo comparamos con otros países, puesto que permite residir en ella de una manera más acomodada con menos ingresos.

Para evaluar la calidad de vida en Bali existen varios factores a considerar, siendo uno de ellos la educación, especialmente importante para quienes tienen hijos y quieren explorar sus opciones formativas.

En este sentido, Bali tiene una oferta educativa variada con diversas universidades y centros superiores reconocidos para estudiantes extranjeros. La mayoría de estas instituciones cuentan con programas en inglés e incluso ofrecen la posibilidad de intercambiar con otras universidades extranjeras.

El coste de la matrícula en las universidades de Bali, si se compara con Europa o Estados Unidos, es mucho más reducido, pudiendo situarse en un centro público entre los 883 y los 2.650 euros, además de poder solicitar una beca.

En cuanto al sistema sanitario, Indonesia se encuentra en el puesto 46 en preparación sanitaria de acuerdo al informe realizado en 2021 por Global Health Security Index, destacando Bali sobre la media nacional.

En la isla hay hospitales privados de buena calidad en urgencias menores y atención médica de problemas comunes, aunque para tratamientos más complejos, como cirugías u otras operaciones, muchos residentes en Bali prefieren irse a hospitales en Yakarta o Singapur con mayor prestigio.

Para poder acceder a la atención médica pública como extranjero será posible disponiendo de una visa temporal (KITAS) o permanente (KITAP) para acceder al sistema nacional de salud BPJS Kesehatan. Este no estará disponible para extranjeros con visa de corta estancia, que tendrán la obligación de contratar un seguro privado.

A nivel de seguridad, Bali es uno de los destinos más seguros del Sudeste Asiático, siendo los principales delitos los hurtos y estafas en zonas turísticas como Seminyak o Kuta. Igualmente, hay que tener cuidado con el tráfico, pues es caótico y los accidentes son muy frecuentes.

Por otro lado, hay que hablar de la economía y los salarios, y aunque los sueldos de los trabajadores en empresas locales son mucho más reducidos, con un salario mínimo de unos 170 euros al mes al cambio, muchos extranjeros trabajan en remoto para empresas extranjeras, lo que permite mantener un alto nivel de vida en la isla.

Las ventajas de vivir en Bali

Son muchas las ventajas que tiene vivir en Bali, principalmente por sus precios que son tan bajos que permiten mantener un nivel de vida alto si se tiene un salario a través de clientes extranjeros.

Es posible disfrutar de una vida acomodada, pudiendo disfrutar de una villa de lujo con piscina por apenas 300 euros al mes, como en el caso de Cere en Bali, además de permitirse comer a diario en restaurantes locales a bajos precios.

A ello hay que sumar el disfrute de clima tropical durante todo el año, con una temperatura media en la isla de entre 26 °C y 31 °C, lo que al mismo tiempo permite disfrutar de actividades al aire libre como yoga, surf, buceo o senderismo.

También da pie a poder relacionarse con personas de otras muchas partes del mundo, pues en Bali hay una gran cantidad de nómadas, que además llevan a cabo con frecuencia eventos de networking.

Por otro lado, hay que destacar la cultura y naturaleza, con templos imperiales, festivales y danzas populares que se desarrollan en un paisaje espectacular entre volcanes, selvas y playas. Igualmente, no falta ningún servicio, con escuelas, hospitales, supermercados…