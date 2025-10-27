María López, experta en ahorro: "En España, 12 millones y medio de personas viven en el umbral de la pobreza"

Las claves nuevo Generado con IA María López, experta en ahorro, destaca que 12.5 millones de personas en España viven en el umbral de la pobreza, reflejando la dificultad para llegar a fin de mes. López identifica el bajo nivel salarial como una de las principales causas de pobreza, afirmando que ser mileurista en España equivale a vivir en pobreza. La inflación, el aumento del costo de vida y la falta de actualización salarial han creado un desequilibrio, provocando precariedad económica en la población española. López critica que el crecimiento económico se mida por el IBEX 35 y sugiere que España debería evaluarse por la calidad de vida de sus ciudadanos.

La situación económica de miles de familias españolas sigue siendo motivo de preocupación. Así lo ha expresado recientemente María López, experta en ahorro y divulgadora financiera, en uno de sus vídeos más compartidos en redes sociales.

López asegura que "en España, 12 millones y medio de personas viven en el umbral de la pobreza", una cifra que, según explica, refleja la creciente dificultad de muchas familias para llegar a fin de mes.

En su intervención, la experta subraya que una de las principales causas de esta realidad es el bajo nivel salarial. "Viven con un sueldo de aproximadamente 965 euros al mes. Es decir, ser mileurista ya es ser pobre", afirma con contundencia.

López denuncia que la inflación, el aumento del coste de la vida y la falta de actualización de los salarios han provocado un desequilibrio que se traduce en precariedad económica para amplias capas de la población.

Según su análisis, España no solo se enfrenta a un problema de desigualdad general, sino que además encabeza las cifras de pobreza infantil en Europa.

En el vídeo, López lamenta que "España está a la cabeza de pobreza en población infantil en toda Europa" y destaca las marcadas diferencias entre territorios: "El sur es muchísimo más pobre. Casi la mitad de la población que hay en el sur vive en estas condiciones, sin llegar a fin de mes y súper agobiados".

La experta también critica la forma en que se mide el crecimiento económico del país. Según recuerda, el indicador más utilizado es el IBEX 35, compuesto por las 35 mayores empresas españolas.

"Nos dicen que la economía está bien en España porque el IBEX 35 va bien. Pero el IBEX está formado por empresas como Santander, BBVA, Inditex, Iberdrola o Repsol… Es decir, si ellas van bien, se supone que España va bien", ironiza López.

No obstante, la especialista cuestiona esta interpretación: "Yo creo que España debería medirse según cómo vivamos los españoles, no según cómo vayan las grandes empresas", señala, subrayando que muchos de esos sectores, como la banca o la energía, gestionan bienes de primera necesidad.

López concluye su reflexión con una advertencia: aunque los indicadores macroeconómicos puedan parecer positivos, la realidad cotidiana pinta un cuadro muy distinto.

"Aunque digan que España económicamente está creciendo, los españoles económicamente estamos cada día más fastidiados. Es un desastre", sentencia con tono crítico.