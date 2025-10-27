Un jefe de obra, sobre el problema de la vivienda: "No hay mano de obra, la crisis del 2008 hizo mucho daño"

Las claves nuevo Generado con IA La construcción en España enfrenta una escasez de profesionales cualificados, dificultando el desarrollo urbano y aumentando los costos. La crisis económica de 2008 provocó la desaparición de generaciones de trabajadores cualificados en el sector de la construcción. El alto costo del suelo y materiales, junto con la falta de formación en el sector, complica la construcción de viviendas asequibles. La industria de la construcción necesita urgentemente personal cualificado para enfrentar los desafíos futuros, según un jefe de obra.

El sector de la construcción vive una situación compleja en España. A la falta de viviendas disponibles se suma la escasez de profesionales formados, un problema que amenaza con frenar el desarrollo urbano y encarecer aún más los precios.

Así lo explica un jefe de obra entrevistado por Talent Match, quien trabaja desde hace años en el ámbito de la construcción y la arquitectura.

Cuando se le pregunta por el estado actual del sector, responde con claridad: "Es verdad que para la obra tradicional se necesita mucha especialización y mano de obra que prácticamente no hay".

Las consecuencias del 2008

Según señala, el oficio ha perdido parte de su base de trabajadores cualificados, lo que ha generado un vacío difícil de cubrir.

La raíz del problema, comenta, está en la falta de formación y en las consecuencias de la crisis financiera.

"Yo creo que el problema es un poco la formación. La crisis del 2008 hizo mucho daño, se dejó de construir. Entonces, la mano de obra que había desapareció y se reubicó. Ya no hay mano de obra nueva".

El entrevistado subraya que la construcción es un sector en el que la experiencia se adquiere con el tiempo: "Al final la construcción es un sector que requiere experiencia y no es algo que se aprende en un día, sino que es poco a poco".

Durante los años en los que el sector estuvo paralizado, se perdió una generación de profesionales. "Se perdieron esas generaciones del 2008 hasta el 2015-2016, cuando se volvió a empezar".

Hoy, la situación es desigual: “Nos encontramos gente que sabe mucho, pero que ya tiene una edad (...) y gente joven que no se ha formado. O sea, hay muy poca gente que se forme en este sector".

Según apunta el jefe de obra, el problema no se limita solo a la falta de mano de obra; "El tema de la falta de vivienda es un tema de suelo. Porque al final el suelo es caro, los materiales han subido muchísimo, y los precios son los que son".

Por eso, asegura que “el problema ya no es tanto la falta de vivienda, sino poder construir una vivienda a un precio que la gente la pueda comprar".

La entrevista concluye con una reflexión sobre el papel de los mandos intermedios. "Sí, sí que faltan, sí", responde cuando se le pregunta si faltan jefes de obra.

Una frase que resume el sentir general de un sector que, pese a su potencial, necesita urgentemente personal cualificado para afrontar los retos del futuro.