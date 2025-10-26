Rubén Cardona, español en Suiza: "He llegado a cobrar 5.500 euros al mes trabajando de noche en Correos"

Rubén Cardona,el español en Suiza junto a una imagen de un trabajador de Correos. E.E.

Las claves nuevo Generado con IA Rubén Cardona, un español en Suiza, comparte su experiencia laboral en el país, destacando que llegó a ganar hasta 5.500 euros netos al mes trabajando de noche en Correos. El sueldo medio en Suiza se sitúa en 9.013,60 euros mensuales, y el sueldo mínimo a jornada completa es de 50.664,98 euros anuales. Cardona ha trabajado en 11 empresas en Suiza a lo largo de 14 años, en sectores como limpieza, construcción, hostelería y venta, ganando entre 3.200 y 4.400 euros mensuales más propinas. Recomienda aprender alemán para trabajar en Zúrich, donde se gana más, y destaca que se puede ahorrar en Suiza dependiendo del estilo de vida.

Hoy en día muchos españoles deciden poner rumbo al extranjero en la búsqueda de una nueva vida y oportunidades laborales que, en algunos casos, son muy difíciles de encontrar en nuestro país. Entre los destinos preferidos por muchos españoles está Suiza.

Con respecto a este asunto, ha hablado Rubén Cardona en su canal de YouTube, donde ha explicado su propia experiencia, comenzando por asegurar que Suiza es un país en el que "se puede ganar mucho dinero".

En primer lugar, ha hablado del sueldo medio en Suiza, que se sitúa en unos 8.326 francos al mes, lo que al cambio serían unos 9.013,60 euros, una cantidad muy alejada de las cifras que se pagan en España.

En cuanto al sueldo mínimo en Suiza, se cifra en 46.800 francos anuales (50.664,98 euros), para sueldos a jornada completa, que equivalen a 160 horas al mes, es decir, 40 horas a la semana y 8 horas de trabajo diarias, en ese caso, como en España.

Rubén Cardona explica que, si se encuentran sueldos más bajos, esto no quiere decir que los datos sean falsos, sino que son personas que trabajan a tiempo parcial. De hecho, en Suiza es habitual que se trabaje por porcentajes (al 80%, al 60%…).

Además, recalca que estas cifras son en bruto, es decir, antes de impuestos y la deducción de la "pensión case", que es una especie de fondo de ahorro que se devuelve a la hora de jubilarse.

Su experiencia laboral en Suiza

Rubén Cardona explica su experiencia laboral en Suiza, donde a lo largo de 14 años ha trabajado en once empresas diferentes. Ha hablado de cada uno de ellos, explicando cuáles fueron sus sueldos netos.

En este sentido, el español ha asegurado que "he cobrado hasta 5.500 euros netos al mes trabajando de noche en Correos". Asegura que fue su sueldo más alto, pero trabajar en La Post (el servicio de Correos de Suiza) también asegura que fue el más duro de todos.

Explica que debía trabajar de noche, de 23:30 a 6:30 horas, y aunque ganaba mucho, asegura que dormir de día destrozó su cuerpo y su mente. Además, ha hablado de otros de sus trabajos y sus sueldos.

Probando en limpieza, donde trabajó apenas un mes, en el que ingresó unos 3.500 euros. En la construcción, que destaca que fue un trabajo duro, con frío extremo y jornadas exigentes, consiguió ingresar 4.400 euros mensuales.

También trabajó en el bar español "La Tasca Romero", donde ganaba 3.200 euros al mes más las propinas, que le suponían unos 1.000 euros adicionales al mes. En otros dos restaurantes ingresaba 3.600 euros + propinas en uno, y en otro, 3.700 euros aproximadamente.

Cardona también trabajó en la tienda de ropa Massimo Dutti, del Grupo Inditex, donde percibía en torno a 3.500 euros mensuales. Además de los mencionados, estuvo en la discoteca "Mascot", un trabajo nocturno "muy divertido" en el que estuvo 4 años y donde cobraba 3.800 euros mensuales.

Finalmente, también estuvo trabajando en una empresa de paquetería privada, tipo Amazon, en la que fue su última experiencia laboral en Suiza y donde percibía unos 3.800 euros mensuales.

Con su amplia trayectoria profesional en Suiza, es una voz autorizada para poder hablar de cómo trabajar en el país y de poder responder a todos aquellos que se preguntan si es posible ahorrar en el país.

En este sentido, es claro e y destaca que "sí, se puede ahorrar, y mucho más que en España", si bien recalca que todo dependerá del estilo de vida que siga cada uno. De hecho, asegura que algunos amigos suyos aseguraban que no se conseguía ahorrar tanto.

Sobre ellos, explica que en su caso era normal, ya que cada fin de semana se iban a esquiar, a cenar fuera o se compraban cada mes zapatillas nuevas, por lo que realmente era que "no sabían ahorrar", no porque no se pudiese conseguir en este país.

SUIZA: El País de los Sueldos INCREÍBLES

Concluye sobre este asunto asegurando que, si eres una persona prudente, que cocina en casa y no gasta de forma desmesurada, "puedes ahorrar una gran cantidad de dinero, incluso con un sueldo medio".

Cómo trabajar en Suiza

Por otro lado, el creador de contenido ha hablado de cómo es trabajar en Suiza, recomendando a todos aquellos que se estén planteando llegar a este país, que lo primero que deben hacer es aprender alemán, sobre todo si se va a Zúrich, que es "la zona de habla alemana y dónde más dinero se gana".

Igualmente, explica que se puede ir al cantón francés o italiano, si bien en esos lugares los salarios son más bajos. Una opción que resulta muy práctica es ir con un contrato temporal de 3 meses, en sectores en los que hay muchas oportunidades laborales como la hostelería o la construcción.

De esta manera se podrá comenzar a trabajar y, "si luego quieres quedarte, tramitar un permiso de residencia de un año". "Conozco tatuadores, barberos o cocineros que van dos o tres meses, trabajan, y vuelven a España con un buen dinero ahorrado", explica el creador de contenido en su vídeo.

Para concluir, Rubén Cardona da su consejo final a todos aquellos que quieran trabajar en Suiza, que pasa por aprender lo básico de alemán y trabajar duro, además de ser ahorrador, pues considera que es un país donde se puede ganar mucho dinero y generar importantes ahorros.