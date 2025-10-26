Un lotero, sobre la propuesta de subir a 25€ la Lotería de Navidad: “Con esto, El Gordo serían 500.000€ el décimo”

Un lotero vendiendo un boleto de lotería a un cliente. Imagen generada por IA. ChatGPT

Las claves nuevo Generado con IA Los loteros proponen subir el precio del décimo de la Lotería de Navidad de 20 a 25 euros, lo que aumentaría el premio de El Gordo a 500,000 euros. La Asociación Nacional de Administraciones de Lotería de España (Anapal) solicita aumentar sus comisiones del 4.5% al 6% para equipararlas con otros sorteos. La propuesta ha generado opiniones divididas entre los clientes, con algunos aceptando el incremento y otros rechazándolo por considerarlo excesivo.

Los loteros han presentado una propuesta pidiendo aumentar el precio de los décimos de las loterías que llevan más de dos décadas congelados.

El comunicado ha llegado a través de la Asociación Nacional de Administraciones de Lotería de España (Anapal) que ha hecho hincapié en esta situación en varias ocasiones.

No obstante, la polémica y especial énfasis ha sido con la propuesta de aumentar en 5 euros el décimo de la Lotería de Navidad. Así explicó el representante de Anapal, Luis Vázquez, en el programa Más Vale Tarde los motivos detrás de esta petición.

"Pedimos un 6% de comisión"

La polémica detrás de esta propuesta, que por ahora se mantiene únicamente en una petición, se desató al entender los clientes que el aumento de precio no significaría un aumento del premio. Sobre esto, comentó Vázquez que "va todo un poco unido".

"Nosotros lo que solicitamos es una subida, una actualización de los precios de lo que son los décimos de lotería, sobre todo la de Navidad", comenzó explicando el lotero. En otras palabras, aunque el principal acento es sobre la Lotería de Navidad, buscan un aumento en todas las loterías.

Luis Vázquez, representante de la Asociación de Administraciones de Lotería (Anapal) laSexta

¿Por qué se le da más importancia a la de Navidad? Respondió Vázquez que "es nuestro sorteo más especial, el que más trabajo nos da, empezamos a trabajar a finales de junio y estamos hasta el 22 de diciembre".

"Es mucho tiempo y es el sorteo en el que menos comisión cobramos por parte de Loterías (Loterías y Apuestas del Estado)", continuó explicando.

Con este contexto, manifestó que "lo que estamos pidiendo, aparte de la subida de precio del décimo a 25 euros, es también una subida de nuestras comisiones".

"Actualmente son de un 4,5%, que suponen 90 céntimos brutos por décimo, a una equiparación con el resto de sorteos, pedimos un 6% en comisiones", destacó el lotero.

Ahora bien, esta subida de precio del décimo, como destacó Vázquez, también supondría un aumento del premio: "Si ahora mismo el premio, El Gordo de Navidad, son 400.000 euros al décimo, al subir a 25 euros solicitamos que sean 500.000 euros, medio millón de euros".

Los reporteros de La Sexta también aprovecharon para preguntar a los clientes qué opinan de esta subida de precio que se ha mantenido congelado por 23 años. Las opiniones fueron muy diversas.

Uno de los hombres entrevistado por 'La Sexta' laSexta

Algunos fueron más conformistas con la subida comentando que "a mí no me importa, la verdad, al final del año no tendré un duro igual, entonces ¿qué más da 5 euros más que menos?" o que "me parece un exceso, pero lo compraremos igual".

Otros clientes tenían opiniones más negativas al respecto como, por ejemplo, una mujer que comentó que "a mí me parece fatal". También un chico que expresó que "si ya con 20 euros me cuesta comprarlo, con 25 ni de coña, para que luego no me toque nada".

Una mujer entrevistada por 'La Sexta' laSexta

Por último, otra clienta intentó entender el punto de vista de los loteros y sus reclamaciones y declaró que "llevan ya muchísimos años con el mismo precio, no estaría mal que suban un poquito el precio".

Con esto, se verá si esta propuesta acaba por convertirse en una realidad o simplemente se mantiene en una petición por parte de los loteros.